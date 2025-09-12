Expertos resaltan que los aditivos contribuyen a alimentos seguros, innovadores y confiables

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), fue sede del Foro Técnico dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de la salud que tuvo como tema «Los aditivos: evaluación de seguridad y marcos regulatorios del alimento para el consumo humano»

Los aditivos que se utilizan en toda clase de alimentos y bebidas son inocuos y su consumo, dentro de los estándares establecidos por la normatividad internacional, es completamente seguro para la salud, pues han sido sometidos a rigurosos procesos de validación y aprobación, concluyeron expertos de América Latina en el Primer Foro Técnico de Nutrición y Dietética, realizado en Lima, Perú.

En el evento organizado por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) junto con expertos los expertos destacaron que el uso de aditivos en alimentos responde a criterios científicos y a la demanda de productos más seguros y funcionales. Señalaron que componentes como colorantes y conservantes son esenciales para preservar frescura, mejorar cualidades sensoriales, prolongar la vida útil y facilitar el acceso alimentario en contextos de desigualdad.

La Dra. María Lorena Cassis Nosthas, Jefa de Carrera de Licenciatura Química de Alimentos en la Universidad La Salle, y química Investigadora en Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en México, destacó la necesidad de fortalecer la comprensión científica y regulatoria sobre los aditivos, frente a percepciones erróneas que han circulado en las últimas décadas.

«Hay que mitigar la percepción de riesgo sobre el uso de colorantes y otros aditivos que a menudo está basada en estudios que no están diseñados de manera correcta, que no tienen algún fundamento científico y que contribuyen a percepciones equivocadas. Es importante fomentar la confianza en los consumidores al respecto de que los colorantes artificiales son seguros bajo las condiciones de uso aprobadas por las autoridades, con el respaldo de datos científicos actualizados», comentó.

Se abordaron preocupaciones comunes y se presentó evidencia científica que respalda la seguridad de los aditivos, cuando se utilizan dentro de los límites establecidos por organismos internacionales como la OMS, la FAO, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, la EFSA y la FDA.

Por su parte, la Dra. Yock Mei Acón, Gerente General en Desarrollos Alimentarios de Costa Rica, compartió investigaciones sobre la evaluación toxicológica y metabólica de los aditivos, así como los marcos regulatorios que rigen su uso a nivel global, como la Norma General para Aditivos Alimentarios del Codex Alimentarius (Codex GSFA) y el Reglamento Técnico Centroamericano.

«La regulación internacional siempre va a proteger la seguridad del consumidor y también va a ayudar y facilitar el comercio de los diferentes productos, pero es importante que eduquemos desde pequeños sobre aditivos, porque lo que para el mundo académico puede ser sencillo, para el consumidor quizá no lo es», explicó.

La Dra. Bettit Salva Ruiz, Vicerrectora de Investigación de la Universidad Le Cordon Bleu de Perú, enfatizó que un producto o sustancia en sí misma no es dañina y lo importante es la cantidad que se ingiere. «El problema está en la dosis, siempre está en la dosis, no en la sustancia. Incluso la espinaca o algo que es saludable puede caerte mal. La evidencia científica muestra que los colorantes naturales o sintéticos no son bioacumulativos y el organismo tiene muchas formas metabólicas de eliminarlos», resaltó.



Source: Mexicomex Comunicae