Project for Love amplía su labor en África con nuevas alianzas en Uganda y Tanzania, promoviendo una educación centrada en la compasión y el servicio que busca transformar la vida de millones de niños

LATINOAMÉRICA (Septiembre 13 de 2025). Project for Love, un movimiento educativo mundial basado en la bondad amorosa y la compasión, está ampliando su impacto en África. Basándose en su trabajo en Sudáfrica, Ghana, Kenia y Ruanda, la organización ha lanzado ahora asociaciones locales en Uganda y Tanzania para impulsar su misión de transformar la educación a través del amor, la empatía y el servicio.

El activista humanitario internacional Eduardo Said Pichardo Gelly, Project for Love defiende una filosofía sencilla, pero poderosa: la felicidad duradera proviene del servicio a los demás. Esta creencia guía su trabajo en comunidades desfavorecidas de África y Asia, donde apoya la infraestructura escolar, la formación del profesorado y la integración de métodos de aprendizaje holísticos y basados en valores.

«Empecé este viaje practicando la meditación de la bondad amorosa», dice Eduardo Said Pichardo Gelly. «Transformó mi visión del mundo. La verdadera felicidad llega cuando buscamos la dicha de otros, mientras que el sufrimiento nace de perseguir solo la propia. Esa visión es la base de todo lo que hacemos».

Con el objetivo de apoyar a más de 300.000 escuelas y transformar la vida de 30 millones de niños de todo el mundo en la próxima década, Project for Love sitúa a África en el centro de su misión. Actualmente, ya avanza para prestar apoyo directo a escuelas en todo el continente.

Entre los logros de la iniciativa figuran la revitalización de escuelas rurales, la introducción de programas educativos basados en la compasión y la dotación de herramientas a los profesores para fomentar aulas conscientes y emocionalmente inteligentes. Su objetivo va más allá de la infraestructura: Project for Love pretende cambiar la mentalidad educativa dando prioridad a la bondad, la empatía y la integridad en cada lección.

Para formar futuros líderes que actúen desde el amor y la compasión, Project for Love promueve la mentoría, la educación ética y la autoconciencia. «No nos limitamos a reformar la educación», afirma Eduardo Said Pichardo Gelly. «Estamos liderando un cambio cultural global hacia la humanidad, la bondad y la sostenibilidad compartidas».

La organización está guiada por una junta directiva global y un consejo asesor de educadores, profesionales y líderes. Sin embargo, Pichardo Gelly subraya que los verdaderos héroes son las personas y las comunidades sobre el terreno que dan vida a la visión.

«Es un movimiento para hacer crecer una generación de líderes compasivos que construirán un mundo más pacífico y conectado».

Acerca de Project for Love

Project for Love es una iniciativa mundial dedicada a transformar la educación a través de la compasión. Con proyectos activos en África y Asia, trabaja para mejorar las escuelas, reimaginar la enseñanza e inspirar a los jóvenes a liderar con empatía, integridad y conciencia plena.

Contacto

Nombre contacto: Amy Minnie

Descripción contacto: African Media Agency (AMA)

Teléfono de contacto: +84 24 3938 8738

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico