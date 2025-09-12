Lazza Global se corona en la Maratón Medellín 2025

La firma de inversiones no solo patrocinó el evento, sino que sus atletas de élite dominaron las distancias de 42K y 21K, consolidando su apuesta por el atletismo nacional e internacional

La edición 2025 de la Maratón de Medellín culminó este domingo dejando una huella imborrable en las calles de la capital antioqueña. La jornada estuvo marcada por el destacado desempeño de los atletas patrocinados por la firma Lazza Global, quienes aseguraron lugares de honor en el podio de las categorías más exigentes del evento.

El podio de la maratón vibró con los colores de Lazza Global. En la exigente media maratón (21K), Joseph Kiprono se coronó campeón absoluto con un tiempo de 1 hora, 04 minutos y 18 segundos, demostrando una superioridad notable. En la distancia reina, los 42 kilómetros, Titus Kipjumba aseguró el subcampeonato con una increíble marca de 2 horas, 16 minutos y 58 segundos. Estos resultados estelares posicionan a la estrategia deportiva de la compañía en lo más alto del atletismo de ruta en la región.

Más allá del podio, la presencia de la marca fue notoria a lo largo de todo el recorrido. Cientos de corredores aficionados, identificados como el «Team Lazza Global», conformaron una de las delegaciones más numerosas y vistosas del evento. Esta masiva participación es el reflejo de una estrategia corporativa que, según voceros de la empresa, busca vincular la disciplina del running con la necesaria para alcanzar la salud financiera.

La actividad de la firma no se limitó al día de la carrera. Durante los tres días previos, su stand en la Expo Runners de Plaza Mayor fue uno de los más concurridos, sirviendo como punto de encuentro para la entrega de kits y la interacción con la comunidad de atletas.

Con el éxito rotundo en lo deportivo y una notable activación de marca, Lazza Global se consolida no solo como un protagonista en el sector financiero, sino también como un actor clave en el fomento y desarrollo del atletismo en Colombia. La Maratón Medellín 2025 cierra así un capítulo exitoso, con la vara alta para su próxima edición.

Con esta estrategia, Lazza Global demuestra una apuesta que trasciende el patrocinio tradicional para conectar con las emociones del público. Al asociar la superación personal del deporte con la disciplina financiera, la compañía se está convirtiendo en un referente de bienestar integral. Sin duda, esta inversión en el deporte es recibida por la comunidad atlética como un impulso valioso y necesario para el crecimiento de estas disciplinas en el país.



