GA-ASI y AeroVironment completan el primer lanzamiento aéreo del Switchblade 600 desde un UAS MQ-9A

El lanzamiento de municiones merodeadoras más pequeñas reafirma aún más el uso de los UAS de gran tamaño como naves nodrizas

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y AeroVironment («AV») (NASDAQ:AVAV) colaboraron en el lanzamiento aéreo de un misil merodeador Switchblade 600 desde un sistema aéreo no tripulado (UAS) GA-ASI Block 5 MQ-9A. Las pruebas de vuelo se llevaron a cabo del 22 al 24 de julio en el campo de pruebas del Ejército de los Estados Unidos en Yuma. Fue la primera vez que se lanzó un Switchblade 600 desde una aeronave no tripulada.

«Esta iniciativa conjunta ha demostrado cómo la combinación de diferentes tecnologías no tripuladas puede aportar un gran valor y eficacia a los combatientes», afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. «Al utilizar el MQ-9A para transportar el Switchblade, el MQ-9A puede mantenerse más alejado de los sistemas de armas enemigos y aumentar el alcance del SB600, lo que proporcionará un mayor acceso y más opciones en el espacio aéreo disputado».

Tras integrar con éxito el SB600 en el MQ-9A, el equipo lanzó dos LM: uno con una ojiva inerte y otro con un proyectil de alto poder explosivo. Tras el lanzamiento, el equipo transfirió el control del Switchblade de un usuario en la estación de control terrestre del MQ-9A a un usuario en tierra más cercano a la zona de operaciones.

La prueba validó además la capacidad de GA-ASI para integrar y operar una variedad de efectos lanzados desde el aire en el campo de batalla, incluidos tanto los fabricados por GA-ASI como por socios como AV, y cómo su uso en conflictos proporciona opciones tolerantes al riesgo a los comandantes en operaciones disputadas.

