AGFA HealthCare refuerza su posición en el mercado en el informe KLAS Enterprise Imaging Report 2025

AGFA HealthCare ha sido reconocida por KLAS Research por sus importantes avances en satisfacción

KLAS Report – Enterprise Imaging 2025

Aspectos destacados del informe:

Ganancias significativas: la satisfacción de los clientes con el VNA de AGFA aumentó en 13 puntos en una escala de 100 puntos durante los últimos 18 meses, lo que supone la mayor mejora en el segmento. Tanto el VNA como el Viewer fueron nombrados ganadores del premio Best in KLAS 2025.

la satisfacción de los clientes con el VNA de AGFA aumentó en 13 puntos en una escala de 100 puntos durante los últimos 18 meses, lo que supone la mayor mejora en el segmento. Tanto el VNA como el Viewer fueron nombrados ganadores del premio Best in KLAS 2025. Puntuaciones más altas: XERO® Viewer obtuvo una puntuación de 90,0 y Enterprise Imaging VNA alcanzó los 87,4 puntos.

XERO® Viewer obtuvo una puntuación de 90,0 y Enterprise Imaging VNA alcanzó los 87,4 puntos. Recomendaciones de los clientes: los encuestados elogiaron a AGFA por mejorar el control de calidad y las actualizaciones, fortalecer la integración de los registros médicos electrónicos y la visualización web, y fomentar un diálogo más abierto. Los clientes también destacaron la mejora en la capacidad de respuesta, las reuniones con los ejecutivos y la proactividad de los equipos de cuentas.

los encuestados elogiaron a AGFA por mejorar el control de calidad y las actualizaciones, fortalecer la integración de los registros médicos electrónicos y la visualización web, y fomentar un diálogo más abierto. Los clientes también destacaron la mejora en la capacidad de respuesta, las reuniones con los ejecutivos y la proactividad de los equipos de cuentas. Perspectivas de futuro: los clientes se muestran optimistas con respecto a la hoja de ruta, y confían especialmente en los avances en materia de nube e inteligencia artificial.

En septiembre de 2025, un cliente entrevistado, que ocupaba el cargo de jefe de radiología, dijo:

«El soporte y el servicio al cliente en general de AGFA HealthCare están mejorando, y vemos que AGFA HealthCare se está involucrando más. Parece que están resolviendo algunos de los retos que han tenido en años anteriores y mirando hacia el futuro con la nube y la inteligencia artificial. Hemos hablado con ellos sobre su plataforma RUBEE y, aunque no estoy seguro de lo que depara el futuro, es bueno ver la dirección que están tomando».

Un administrador de PACS entrevistado, comentó en septiembre de 2025. «El mercado se está moviendo hacia la nube, aunque no sé si estamos preparados para dar ese salto. Es pronto para decirlo, pero creo que nos plantearemos la recuperación ante desastres y quizá otras cosas más adelante. AGFA HealthCare ha sabido comunicarse con nosotros sobre nuestro camino y compartir lo que están haciendo. No parece que esas conversaciones se den desde un punto de vista comercial. Es más bien que AGFA HealthCare se asegura de que conozcamos nuestras opciones. También han hablado sobre la IA y la plataforma, y lo exploraremos cuando empecemos a incorporar la IA en el futuro».

«Descubra la próxima generación de imágenes empresariales. Conozca a nuestro equipo en RSNA 2025 y descubra cómo las galardonadas soluciones y el «flujo» de AGFA HealthCare pueden transformar las imágenes en su organización».

Más información en: KLAS Enterprise Imaging 2025 Report.

Sobre AGFA HealthCare

«En AGFA HealthCare, estamos transformando la prestación de asistencia sanitaria, apoyando a los profesionales de la salud de todo el mundo con una gestión de datos de imágenes segura, eficaz y sostenible. Como empresa, estamos dedicados a nuestros clientes y hemos incorporado un marco de valores de misión, visión y principios de entrega al cliente en nuestras operaciones rutinarias. A través de estos principios, nos comprometemos a cumplir un código de conducta coherente y de alto rendimiento con nuestros asociados, canalizando nuestra experiencia y aspiraciones a todas las partes interesadas. Nuestro perfil Empowerer respalda nuestro enfoque en crear una experiencia excepcional a través del poder de la tecnología y es una base integral de los estándares de nuestra empresa». AGFA HealthCare es una división del Grupo Agfa-Gevaert. Para obtener más información sobre AGFA HealthCare, se puede visitar www.agfahealthcare.com y síganos en LinkedIn.

AGFA y el rombo de Agfa son marcas comerciales registradas de Agfa-Gevaert N.V. Bélgica o sus filiales. XERO y RUBEE son marcas comerciales registradas de AGFA HealthCare NV o sus filiales. Todos los derechos reservados. Best in KLAS es una marca comercial registrada de KLAS Enterprises, LLC. Toda la información aquí contenida tiene únicamente fines orientativos, y las características de los productos y servicios descritos en esta publicación pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Es posible que los productos y servicios no estén disponibles en su zona. Para obtener información sobre la disponibilidad, se puede contactar con un representante de ventas local. AGFA HealthCare se esfuerza por proporcionar información lo más precisa posible, pero no se hace responsable de ningún error tipográfico.



Source: Mexicomex Comunicae