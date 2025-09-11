VTEX Vision 2025: impulsa la adaptación al mercado, el comercio B2B y agentes de IA a escala empresarial.

Tecnología adaptable para convertir la complejidad del comercio global en una ventaja competitiva

VTEX (NYSE: VTEX), reconocida por segundo año consecutivo como Customers’ Choice por Gartner®, presentó VTEX Vision 2025, su vitrina digital anual, con novedades enfocadas en tres áreas estratégicas: optimización del comercio B2B, evolución de la experiencia omnicanal y despliegue de una fuerza laboral digital basada en agentes de inteligencia artificial.

B2B empresarial: Capacidades diseñadas para convertir y escalar

El comercio B2B opera bajo reglas distintas al B2C: procesos más largos, múltiples tomadores de decisión y operaciones a gran escala. Respaldada por el informe Paradigm B2B 2025 de Andy Hoar, en donde la compañía obtuvo la mayor cantidad de medallas de oro tanto en la categoría Enterprise como Mid-Market, la plataforma introduce mejoras para personalizar catálogos, precios y métodos de pago según el comprador; gestionar organizaciones complejas con acceso basado en roles y políticas definidas; automatizar reglas de adquisición y flujos de aprobación. También se suman herramientas para agilizar pedidos recurrentes, integraciones nativas con sistemas empresariales y funciones que reducen la fricción en compras de gran volumen. «El comercio empresarial no se detiene ante la complejidad operativa. Premia a quienes la convierten en ventaja. Con VTEX Vision 2025 hemos ampliado nuestra infraestructura para abordar nuevas áreas de demanda de las empresas, desde la personalización del comprador B2B hasta experiencias minoristas aún más fluidas, todo en una plataforma de comercio unificada diseñada para escalar», compartió Mariano Gomide de Faria, Fundador y Co-CEO de VTEX.

Omnicanal, evolucionado: fluido, inteligente y personal

Para muchas marcas, ser realmente omnicanal sigue siendo un objetivo desafiante debido a inventarios aislados, actualizaciones logísticas tardías y operaciones desconectadas. La plataforma aborda estas brechas con una orquestación de cumplimiento más precisa y flexible: búsqueda semántica con IA que entiende la intención del cliente, recomendaciones personalizadas basadas en comportamiento, gestión unificada de inventarios y carritos que combinan productos de distintos orígenes (1P, 3P y en tienda). Además, incluye integraciones que convierten cualquier punto de venta físico en una terminal de pago, optimizan promesas de entrega y simplifican el cross-channel fulfillment (BOPIS, envíos desde tienda y devoluciones integradas).

Agentic Commerce: La nueva fuerza laboral empresarial de IA

La tercera gran innovación es el concepto de Agentic Commerce, que incorpora agentes de inteligencia artificial autónomos diseñados para ofrecer precisión, velocidad y adaptabilidad en diversas áreas de operación empresarial. Los agentes de IA están diseñados para generar resultados alineados con las demandas únicas que ayudan a las empresas a crecer. Esto incluye:

Agente de servicio al cliente: un agente de soporte totalmente autónomo en WhatsApp, Instagram, SMS, entre otras. Utilizado por marcas como UNICEF y Cencosud, ya ha resuelto el 92% de los tickets sin intervención humana y ha reducido el tiempo promedio de atención de horas a minutos.

un agente de soporte totalmente autónomo en WhatsApp, Instagram, SMS, entre otras. Utilizado por marcas como UNICEF y Cencosud, ya ha resuelto el 92% de los tickets sin intervención humana y ha reducido el tiempo promedio de atención de horas a minutos. Agente editor visual: permite a cualquier equipo actualizar instantáneamente una tienda usando un archivo Figma o lenguaje natural, sin necesidad de desarrolladores.

permite a cualquier equipo actualizar instantáneamente una tienda usando un archivo Figma o lenguaje natural, sin necesidad de desarrolladores. Agente de insights de datos: entrega datos de rendimiento omnicanal en tiempo real en lenguaje sencillo, sin necesidad de dashboards estáticos ni consultas SQL.

Para acelerar esta evolución, VTEX ha lanzado el Agentic AI Lab, brindando a las empresas más control sobre cómo se aplica la IA en sus flujos de trabajo de agentic commerce, desde importaciones de catálogo hasta el procesamiento y entrega de pedidos. Esto incluye la capacidad de dar retroalimentación sobre productos en desarrollo y moldear resultados totalmente personalizables según cómo los agentes de IA apoyan sus operaciones. Al hacer visible y configurable el comportamiento del sistema, la empresa garantiza que las marcas empresariales mantengan el control de su futuro en el agentic commerce. Según Faria, «el lanzamiento del VTEX Agentic AI Lab refleja el compromiso con la construcción colaborativa. Está moldeado por retroalimentación real, basado en la transparencia y diseñado para hacer que el agentic commerce a nivel empresarial sea adaptable y listo para rendir. Por eso nuestra fuerza laboral de agentes de IA no es una caja negra». Y añade, «los tres primeros agentes de IA son personalizables, comprimen flujos de trabajo y transforman antiguos centros de costos en generadores de valor e impulsores de ingresos para las marcas globales impulsadas por VTEX.»

Con estas incorporaciones, la plataforma busca ser el núcleo tecnológico desde el cual las empresas gestionan y escalan operaciones tanto B2C como B2B, ya sea para procesar pedidos millonarios en segundos, coordinar el cumplimiento en múltiples países o convertir datos en acciones concretas. Todo, en un único ecosistema capaz de integrar automatización, análisis y experiencias personalizadas para mercados cada vez más dinámicos.

