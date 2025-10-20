Uniti Wholesale amplía su presencia en MDC San Diego para fortalecer la conectividad fronteriza

Uniti Wholesale está ampliando su presencia en la costa oeste de Estados Unidos con un nuevo punto en el centro de datos MDC San Diego

Uniti Wholesale, un proveedor líder de infraestructura de fibra óptica, está ampliando su presencia en la costa oeste de Estados Unidos con un nuevo punto en el centro de datos MDC San Diego, ubicado en 7014 Manya Circle, reforzando así su compromiso con la expansión internacional.

La llegada de Uniti Wholesale a MDC San Diego marca un paso decisivo para fortalecer el ecosistema que conecta las economías digitales de Estados Unidos y México. La extensión de la red Intelligent Converged Optical Network (ICON) de Uniti a través de la plataforma Actively Neutral™ de MDC permitirá a los clientes ofrecer servicios Ethernet y longitudes de onda de 100G a 800G, escalando su capacidad bajo demanda.

Esta expansión ofrece conectividad fronteriza más rápida y resiliente, brindando opciones y apertura en rutas clave.

Como miembro fundador del sitio, Uniti Wholesale reafirma su compromiso de ofrecer conectividad de alta capacidad en las rutas críticas entre Estados Unidos y México, al tiempo que amplía las opciones disponibles para los clientes en la frontera.

MDC San Diego, el primer centro de datos 100% carrier-neutral en el sur de California con cruce fronterizo, está estratégicamente ubicado cerca de los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa. La instalación permite soluciones de cruce de fibra diversas que conectan San Diego con Baja California y soportan el alto volumen de tráfico proveniente del occidente de México y la península de Baja. La incorporación de Uniti Wholesale en San Diego refuerza el valor del BorderConnect Platform™ de MDC, que integra colocation neutral, cruces internacionales de fibra diversificados y un ecosistema creciente de redes globales.

«Establecer servicios en MDC San Diego amplía significativamente las capacidades fronterizas de nuestra red ICON, ofreciendo a nuestros clientes mayor diversidad, opciones y rendimiento superior en las rutas entre Estados Unidos y México», afirmó Joe Scattareggia, vicepresidente ejecutivo y director de ingresos de Uniti Wholesale. «Este nuevo punto de acceso se alinea con nuestra estrategia para atender la creciente demanda de transporte de alta capacidad entre el sur de California y Baja California, y respalda nuestra expansión internacional».

La integración de MDC San Diego a la red ICON brinda a los clientes rutas de larga distancia diversas y resilientes, diseñadas para optimizar el rendimiento del tráfico entre la costa oeste de Estados Unidos y México, además de simplificar el acceso a las redes mexicanas.

Esta expansión también forma parte del crecimiento internacional continuo de Uniti Wholesale, que ya ofrece servicios de alta capacidad hacia centros de datos clave en Estados Unidos desde puntos de acceso internacionales en Wall Township (Nueva Jersey), Jacksonville, Boca Ratón y Miami (Florida), así como Virginia Beach (Virginia), habilitando rutas resilientes que conectan Centroamérica con Europa.

«La expansión de Uniti en MDC San Diego fortalece el tejido conectivo del corredor digital entre Estados Unidos y México,» comentó Juan Salazar, director ejecutivo de MDC Data Centers. «Al extender la red ICON a través de nuestro ecosistema Actively Neutral™, Uniti contribuye a crear rutas fronterizas más diversas y resilientes. Su presencia refleja el tipo de colaboración que convierte la neutralidad en progreso, donde cada participante aporta para construir una infraestructura más fuerte y abierta».

La red troncal de transporte de larga distancia ICON de Uniti Wholesale ofrece ventajas listas para el cliente: sistemas de línea abierta y escalabilidad multi-vendor para una verdadera libertad de elección, rutas diversas y protegidas con restauración automática para mayor disponibilidad, y entregas aceleradas a lo largo de corredores nacionales e internacionales clave.

Los servicios de Uniti Wholesale en MDC San Diego están disponibles de inmediato para clientes elegibles. Para conocer más sobre rutas, precios y tiempos de activación, comuníquese con su representante de Uniti Wholesale.

Los clientes interesados pueden solicitar diseños personalizados, validaciones de diversidad y cotizaciones de servicios para requerimientos transfronterizos como parte de la estrategia de expansión internacional de Uniti.

Acerca de Uniti Wholesale

Uniti Wholesale, una unidad de negocio de Uniti (NASDAQ: UNIT), desarrolla y ofrece infraestructura de fibra oscura, longitudes de onda de alta capacidad, Ethernet y acceso inalámbrico, aprovechando su red óptica de transporte que llega a casi todas las empresas de hiperescala, proveedores de servicios de comunicación, corporaciones Fortune 500 y entidades gubernamentales en Estados Unidos y Canadá. Más información en unitiwholesale.com o en LinkedIn.

Acerca de MDC Data Centers

MDC Data Centers ofrece centros de datos neutrales y cruces internacionales de fibra que habilitan una interconexión sin fricciones entre Estados Unidos y México.

A través de su BorderConnect Platform™, MDC centraliza los principales puntos de presencia de redes mexicanas, norteamericanas y globales, creando un ecosistema denso e interconectado que permite a los socios escalar de forma rápida y eficiente.

«Para conocer avances en construcción, expansiones de red y nuevas alianzas, visite mdcdatacenters.com y siga a MDC Data Centers en LinkedIn y X @mdcdatacenters».



Source: Mexicomex Comunicae