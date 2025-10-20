Gonzalo Araújo y SLM impulsan la innovación y la inclusión financiera junto al Tecnológico de Monterrey

El líder en innovación tecnológica Gonzalo Araújo C, fundador y CEO de proyectos como SLM, Criptolat, AvocadoCoin y WaterPlus, participará junto con sus marcas en el FIN 4 ALL Hackathon 2025, un evento organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, los días 8 y 9 de noviembre de 2025

El ecosistema fintech mexicano atraviesa una etapa de crecimiento. En 2024, el mercado alcanzó un valor estimado de USD 20 mil millones, con proyecciones de USD 65.9 mil millones para 2033, impulsado por una tasa de crecimiento del 12.8 % entre 2025 y 2033. Actualmente, operan más de 770 startups fintech locales y cerca de 220 internacionales, posicionando a México como uno de los polos de innovación financiera más dinámicos de América Latina.

Innovación con propósito

Desde su liderazgo en el sector tecnológico y financiero, Araújo ha impulsado proyectos que integran blockchain, sostenibilidad y educación financiera, con un objetivo claro: democratizar el acceso a servicios financieros y fomentar una digitalización responsable que beneficie a comunidades tradicionalmente marginadas del sistema económico.

«La inclusión financiera no solo depende de la tecnología, sino de crear oportunidades reales de aprendizaje, colaboración y crecimiento. Este hackathon es un ejemplo de cómo la academia y el sector privado pueden construir juntos un futuro más justo y sostenible», afirmó Gonzalo Araújo C.

A pesar de los avances, la inclusión financiera en México continúa siendo un reto. Solo el 49 % de los adultos posee una cuenta bancaria formal, y aunque el 63 % cuenta con algún producto de ahorro —15.9 puntos más que en 2018—, el uso de servicios digitales sigue rezagado: apenas el 4.4 % utiliza aplicaciones o transferencias para compras menores a 500 pesos, y el 7.6 % para montos mayores.

Estas cifras reflejan la urgencia de impulsar educación financiera y adopción tecnológica, dos de los ejes centrales del FIN 4 ALL Hackathon.

En este entorno de expansión, la participación de Gonzalo Araújo C. (@GonzaloAraujoC) y su grupo empresarial en el FIN 4 ALL Hackathon 2025 representa un compromiso con el desarrollo del talento joven y la colaboración entre la academia y la industria.

Alianza con el Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey se suma como un socio estratégico, consolidando su papel como semillero de innovación y emprendimiento social. A través de su Instituto de Emprendimiento y diversos programas, la institución ha formado a generaciones de líderes con visión tecnológica y compromiso social, fortaleciendo el vínculo entre industria, academia y sociedad.

Durante el hackathon, los participantes recibirán mentorías y capacitación de expertos del sector financiero, tecnológico y académico, además del acompañamiento de empresas patrocinadoras del ecosistema liderado por Araújo. La colaboración busca no solo inspirar ideas, sino convertirlas en proyectos reales que respondan a los retos de inclusión y sostenibilidad en América Latina.

Construyendo el futuro del ecosistema fintech

El FIN 4 ALL Hackathon 2025 se perfila como un punto de encuentro entre estudiantes, emprendedores, inversionistas y líderes del sector financiero, donde la creatividad, la tecnología y el propósito social se combinan para impulsar una economía más accesible, transparente y humana.

Con esta iniciativa, Gonzalo Araújo C. y el Tecnológico de Monterrey refuerzan su compromiso con un futuro donde la innovación tecnológica sirva como herramienta de inclusión y desarrollo sostenible, reafirmando el papel de México como referente regional en transformación digital y liderazgo fintech.



Source: Mexicomex Comunicae