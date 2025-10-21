UNIMIAMI abre las puertas a un título americano desde cualquier lugar del mundo

Con un modelo 100 % online, bilingüe y centrado en la innovación, la International University of Miami impulsa una nueva era educativa que permite obtener títulos con estándares estadounidenses desde cualquier país

La International University of Miami (UNIMIAMI) ha celebrado la inauguración oficial de su sede en Doral, Miami, marcando un hito en su expansión internacional, su compromiso con la excelencia educativa y la innovación tecnológica.

Para ello, el equipo directivo y académico de la institución ha desarrollado una intensa agenda institucional y académica con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, universidades, medios de comunicación y líderes del sector tecnológico.

En el marco de estas actividades, la alcaldía de Doral ha otorgado a UNIMIAMI un reconocimiento oficial por su contribución destacada al avance de la educación, la innovación y la colaboración internacional.

El acto ha tenido lugar durante el evento inaugural, celebrado en NBC Universal Telemundo, uno de los principales centros de producción audiovisual de Estados Unidos, y contando con la participación de autoridades locales, representantes académicos y expertos en tecnología.

El encuentro, titulado «La inteligencia artificial aplicada a la educación», reunió a profesionales del ámbito educativo y tecnológico para debatir sobre los retos y oportunidades que ofrece la IA en la enseñanza del futuro.

«La enseñanza virtual está siendo el gran impulso en la educación en Latinoamérica y Europa, reduciendo las brechas de acceso y apostando por metodologías flexibles y adaptadas al alumno gracias a la IA. Con un modelo 100 % online y bilingüe, UNIMIAMI ofrece formación con estándares de EE.UU. adaptados al futuro profesional global», ha destacado Miguel Ángel Martí, director de UNIMIAMI.

UNIMIAMI democratiza el acceso a la educación internacional

Inspirada en el rigor académico europeo, el dinamismo norteamericano y la energía social de América Latina, UNIMIAMI se presenta como una institución 100 % digital, bilingüe y global, enfocada en promover una educación flexible.

La tecnología impulsa el desarrollo humano y, por eso, la educación digital crece más del 20 % anual en Latinoamérica, descubriendo nuevos talentos.

Los datos acompañan a creer en este modelo, ya que se estima que en 2025, habrá 87,6 millones de usuarios de educación online y más de una cuarta parte de los estudiantes universitarios ya han elegido sus estudios de manera online.

«Formarse en una universidad de EE.UU. ya no es un sueño lejano. UNIMIAMI cuenta con programas flexibles, tecnología de vanguardia y docentes internacionales, redefiniendo el futuro del aprendizaje. La educación digital rompe fronteras y permite acceder a programas de nivel internacional desde cualquier lugar», ha concluido Miguel Ángel Martí, director de UNIMIAMI.



