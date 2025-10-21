En un comunicado de prensa publicado el lunes, China News Network destacó los «Tres Pilares» que sustentan el sistema logístico moderno de China, haciendo énfasis en su papel en la mejora de la eficiencia y resiliencia de la cadena de suministro del país

Al conectar perfectamente la oferta y la demanda, el sistema de circulación moderno de China integra puntos de producción y distribución dispersos en una red cohesionada a nivel nacional, informó China News Network, señalando que este sistema también impulsa la economía real, extendiendo sus beneficios a una población más amplia.

El comunicado de prensa hizo referencia a una conocida historia de la dinastía Tang: la entrega por relevos de lichis de Lingnan hasta Chang’an, la capital imperial, que tomaba más de diez días a caballo.

«Hoy en día, los lichis viajan de la rama a la lengua en solo 24 horas, una vívida demostración del desarrollo de alta calidad y moderno sistema de circulación», afirmó China News Network.

A medida que China avanza en su nuevo paradigma de desarrollo, un mercado nacional unificado sirve como base, con la economía doméstica desempeñando un papel principal. Los bienes de todo el país fluyen a través de canales logísticos eficientes y seguros, permitiendo una entrega rápida y confiable a nivel nacional.

Si la economía real es un «organismo vivo», la logística moderna funciona como su «sistema vascular», transportando bienes esenciales y sosteniendo la vitalidad económica. Este sistema depende de 3 componentes principales: conectividad sólida, empoderamiento blando y demanda real, según explicó China News Network.

Según el comunicado de prensa, la infraestructura física constituye la columna vertebral de la red logística y de circulación de China, en referencia a la extensa red ferroviaria del país, denominada «Ocho verticales y ocho horizontales», que permite operaciones portuarias continuas y sistemas inteligentes de almacenamiento.

Los medios chinos explicaron que la innovación digital y los estándares unificados proporcionan el «sistema nervioso» que guía las operaciones logísticas de China.

El seguimiento en tiempo real, el enrutamiento asistido por inteligencia artificial, y los marcos normativos unificados eliminan los retrasos y permiten la interoperabilidad entre los diferentes proveedores de servicios logísticos, señaló China News Network, destacando que la capa digital convierte las operaciones fragmentadas en una red coordinada y altamente eficiente.

Desde el legendario «expreso del lichi» de la dinastía Tang hasta la entrega moderna de frescura de un solo clic, la logística está redefiniendo la velocidad y la accesibilidad, afirmó China News Network. El comunicado de prensa expresó su confianza en que dentro del 15° plan quinquenal, China continuará optimizando su sistema de circulación, desbloqueando flujos a nivel micro, fortaleciendo las principales arterias económicas, y apoyando el desarrollo de un mercado nacional unificado.

Source: Mexicomex Comunicae