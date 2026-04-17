Unilever lleva su impacto social al arte urbano en «Ruta de las Empresas»

La pieza «Sociedad Positiva», de la artista Yazmín de la Rosa, traduce en lenguaje visual el impacto de la empresa en la vida cotidiana. La exhibición reúne 17 esculturas en Ciudad de México y continuará su recorrido en Guadalajara y Monterrey

A través de formas geométricas, color y símbolos, la artista Yazmín de la Rosa da vida a «Sociedad Positiva», una pieza que interpreta, desde el arte urbano, la relación de Unilever de México con millones de personas en su vida diaria.

La obra forma parte de «Ruta de las Empresas», una iniciativa impulsada por el Consejo de la Comunicación, que transforma el espacio público en un punto de encuentro entre arte y ciudadanía, acercando nuevas formas de entender el impacto que las compañías generan en su entorno.

En este contexto, la pieza retoma valores como la inclusión, pionerismo, respeto y la equidad, integrando elementos que remiten a lo cotidiano y a las marcas icónicas que han acompañado a generaciones de familias mexicanas desde hace más de 60 años.

«Nos entusiasma ser parte de la primera edición de Ruta de las Empresas porque abre una forma distinta de compartir quiénes somos y cómo acompañamos la vida diaria de millones de personas en México. Sociedad Positiva logra traducir, desde el arte y el espacio público, el trabajo que hay detrás de Unilever: talento, colaboración, innovación y un compromiso constante con generar un impacto positivo en las personas y en su entorno», dijo Mei Crespo, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Unilever México y Foods LATAM.

Desde lo conceptual, «Sociedad Positiva» plantea una visión donde convergen colaboración, desarrollo y sustentabilidad. Su propuesta visual, influenciada por corrientes como el constructivismo y el suprematismo, se adapta a la forma esférica como un lienzo tridimensional que dialoga tanto a distancia como en la cercanía.

«Se trata de una compañía que busca crecer con responsabilidad, cuidando de las personas y del entorno. Sus marcas están presentes en la vida diaria, y desde ahí construyen cercanía, innovación y confianza», señaló Yazmín de la Rosa.

Esta propuesta reúne 17 esculturas que invitan al público a profundizar en cada historia a través de una experiencia interactiva. Después de presentarse en Ciudad de México, continuará su recorrido en Guadalajara y Monterrey, ampliando su alcance y llevando esta conversación a nuevos espacios.