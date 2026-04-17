Impulsa Salud Digna el cuidado visual con lentes accesibles y promoción especial por el Día del Niño

Salud Digna produce más de 4 millones de lentes al año, ofreciendo exámenes de la vista totalmente gratuitos y el tiempo de entrega más rápido del país

En un contexto donde el uso de dispositivos electrónicos a edades tempranas ha incrementado los problemas de visión en niñas y niños, Salud Digna refuerza su compromiso con la salud visual infantil mediante el acceso a soluciones ópticas accesibles y revisiones oportunas durante el Mes del Niño.

Diversos reportes de organismos como la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública advierten sobre un aumento significativo en padecimientos como fatiga visual, resequedad ocular, visión borrosa y miopía en etapas tempranas, asociados directamente a la sobreexposición a pantallas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estos factores, cuando no se atienden a tiempo, pueden impactar el rendimiento escolar, la concentración y el desarrollo integral de la infancia.

Ante este panorama, durante el mes de abril, Salud Digna impulsa una iniciativa que pone en el centro la creatividad y el protagonismo de los niños, destacando su manera única de ver, interpretar y disfrutar el mundo.

Como parte de este esfuerzo, la organización ofrecerá paquetes infantiles a precio especial, entre ellos, el paquete «Resistencia Total» por $499 pesos (IVA incluido), que incluye lente monofocal con policarbonato blanco, un material altamente resistente a impactos y rayaduras, ideal para el ritmo y estilo de vida de los niños. Además, estarán disponibles los armazones Gloowy Teens desde $100 pesos, ampliando las opciones accesibles para el cuidado visual infantil.

Actualmente, Salud Digna produce más de 4 millones de lentes al año, ofrece exámenes de la vista completamente gratuitos y cuenta con el tiempo de entrega más rápido del país. Asimismo, opera 191 talleres de biselado dentro de sus clínicas y trabaja en conjunto con el laboratorio óptico de alta especialidad, el cual está acreditado bajo la norma ISO 9000, lo que garantiza calidad y eficiencia en cada uno de sus procesos.

Promover hábitos saludables como limitar el tiempo frente a pantallas, realizar pausas frecuentes, mantener una distancia adecuada de los dispositivos y fomentar actividades al aire libre es fundamental para proteger la salud visual de niñas y niños. En este sentido, la detección oportuna y el acceso a soluciones accesibles se posicionan como elementos clave para mejorar su calidad de vida.