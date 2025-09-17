TruMerit añade dos credenciales internacionales más para los trabajadores de rehabilitación

TruMerit, líder mundial en el desarrollo del personal sanitario, ha lanzado dos nuevas acreditaciones internacionales para los profesionales sanitarios especializados en rehabilitación y cuidados reparadores

LATINOAMÉRICA (Septiembre 17 de 2025). Las certificaciones Certified Global Health Worker-Rehabilitation (CGHW-R) y Certified Global Health Worker-Rehabilitation Advanced (CGHW-RA) se han desarrollado específicamente para los trabajadores sanitarios de todo el mundo que cumplan los requisitos y deseen que su experiencia aplicada y sus competencias en cuidados de rehabilitación sean reconocidas y verificadas mediante la superación de un examen de certificación. Estas credenciales, junto con la Certified Global Nurse-Rehabilitation (CGN-R) que TruMerit estableció el año pasado, tienen por objeto promover y mejorar los servicios para los más de dos mil millones de personas en todo el mundo que necesitan esta atención.

La credencial CGHW-RA se desarrolló para aquellas personas con un título o diploma en el campo de la rehabilitación. Entre ellas se incluyen médicos, educadores e instructores con especializaciones en fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia u otras especialidades relacionadas con la rehabilitación.

La credencial CGHW-R fue diseñada para aquellas personas que tienen experiencia en salud rehabilitadora, pero que no han completado la educación postsecundaria en un área de especialización en rehabilitación. Entre ellas se incluyen técnicos, personal de asistencia, auxiliares de enfermería y auxiliares de salud domiciliaria o comunitaria que trabajan en entornos de rehabilitación y cuidados reparadores.

Además de los requisitos de formación y titulación, los candidatos a estas acreditaciones deben tener al menos dos años de experiencia laboral en un entorno de rehabilitación o cuidados reparadores durante los últimos cinco años. Una vez que TruMerit haya verificado sus acreditaciones, deben aprobar un examen supervisado que se ofrece en más de 1000 centros de examen en todo el mundo.

En 2019, CARF International, una organización sin ánimo de lucro que acredita a proveedores de servicios de rehabilitación en todo el mundo, alertó a TruMerit (entonces conocida como CGFNS International) sobre la creciente demanda de validación de la competencia profesional del personal sanitario dedicado a la rehabilitación y de elevación de los estándares en toda la cadena asistencial. TruMerit y expertos en rehabilitación de todo el mundo iniciaron el proceso para crear certificaciones globales basadas en exámenes para los profesionales sanitarios que trabajan en entornos de rehabilitación. En el proceso han participado más de 200 expertos en la materia procedentes de 45 países de todas las regiones del mundo y de diferentes niveles.

«El cuidado de la enorme y creciente población de personas con discapacidad es uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la asistencia sanitaria en la actualidad. Al validar los conocimientos y habilidades de quienes dedican su carrera profesional a proporcionar esta asistencia, las credenciales globales contribuirán a impulsar los esfuerzos para ampliar y equipar a esta fuerza laboral vital con el fin de hacer frente a los retos del futuro. Estamos muy agradecidos al equipo global de expertos en cuidados de rehabilitación que ha contribuido a hacer posible estas credenciales», afirmó Julia To Dutka, directora del TruMerit’s Global Health Workforce Development Institute

Además, el mes pasado TruMerit presentó su credencial de Enfermera Certificada Global (CGN) para enfermeras generales de primer nivel (RN), junto con un examen de cualificación de enfermería renovado.

Sobre TruMerit

TruMerit es líder mundial en el desarrollo del personal sanitario. Anteriormente conocida como CGFNS International, la organización cuenta con casi 50 años de historia apoyando la movilidad profesional de enfermeras y otros trabajadores sanitarios, así como de quienes les conceden licencias y los contratan, mediante la validación de su formación, habilidades y experiencia cuando solicitan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países. Al igual que TruMerit, esta misión se ha ampliado para crear una plantilla que satisfaga las necesidades de las personas en un panorama sanitario mundial en rápida evolución. A través de su Global Health Workforce Development Institute, la organización promueve la investigación basada en pruebas, el liderazgo intelectual y la defensa de soluciones para el desarrollo del personal sanitario, incluyendo normas y certificaciones de práctica reconocidas a nivel mundial que mejorarán las trayectorias profesionales de los trabajadores sanitarios.

