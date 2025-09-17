El nuevo Lip Artist Matte Lipstick & Liner de CATRICE llega a México: color intenso, confort total y estilo sin esfuerzo

Lip Artist Matte Lipstick & Liner de CATRICE dúo combina un delineador de labios más oscuro con un labial más claro. Con una fórmula 100% vegana

CATRICE, la marca alemana de belleza reconocida por combinar innovación, estilo y accesibilidad, lanza en México su nuevo Lip Artist Matte Lipstick & Liner: un producto diseñado para todas aquellas personas que quieren expresarse en todas sus facetas con confianza, intensidad y practicidad.

El Lip Artist Matte Lipstick & Liner de CATRICE no es solo un labial: es un accesorio de poder. Creado para quienes valoran la practicidad y viven al ritmo acelerado de la ciudad, pero no quieren renunciar a lucir fabulosas, este dúo combina un delineador de labios más oscuro con un labial más claro que, en una sola aplicación, ofrece un color intenso con un acabado cremoso y mate.

Cómo usar el CATRICE Lip Artist Matte Lipstick & Liner:

Usar la punta precisa del delineador para perfilar los labios y darles definición, o difuminarlo hacia adentro para crear un efecto degradado suave.

Luego, aplicar el labial mate cremoso, que se desliza fácilmente sobre los labios, entregando un color intenso en una sola pasada.

Este producto 2 en 1 hace que lograr un look de labios sofisticado y multidimensional sea sencillo.

Disponible en 4 tonos versátiles, cada uno diseñado cuidadosamente para adaptarse a cualquier tipo de ocasión: oficina, cita romántica, brunch o fiesta. Un must-have para la belleza consciente.

Fiel a la filosofía de CATRICE, el Lip Artist Matte Lipstick & Liner es cruelty-free, con una fórmula 100% vegana, perfecto para quienes buscan productos responsables sin comprometer la calidad ni el estilo.

Sobre Catrice

Catrice – APASIONADOS POR EL MAQUILLAJE. COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS Y EL PLANETA.

Con una pasión por el maquillaje y un enfoque ligero en armonía con las personas, los animales y el medio ambiente, Catrice está comprometida con ofrecer productos con ingredientes 100% veganos. Desde 2004, la marca alemana ha llevado sus cosméticos a tiendas físicas y en línea en alrededor de 70 países. Su gama de productos refleja la aspiración de la marca de proporcionar a los amantes de la belleza del mundo una gran variedad de tonos y tendencias, fórmulas lujosas e innovadores productos con ingredientes de alta calidad. El principio guía siempre es: «Belleza sin preocupaciones».



Source: Mexicomex Comunicae