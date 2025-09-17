El nuevo Lip Artist Matte Lipstick & Liner de CATRICE llega a México: color intenso, confort total y estilo sin esfuerzo

Lip Artist Matte Lipstick & Liner de CATRICE dúo combina un delineador de labios más oscuro con un labial más claro. Con una fórmula 100% vegana
CATRICE, la marca alemana de belleza reconocida por combinar innovación, estilo y accesibilidad, lanza en México su nuevo Lip Artist Matte Lipstick & Liner: un producto diseñado para todas aquellas personas que quieren expresarse en todas sus facetas con confianza, intensidad y practicidad.
El Lip Artist Matte Lipstick & Liner de CATRICE no es solo un labial: es un accesorio de poder. Creado para quienes valoran la practicidad y viven al ritmo acelerado de la ciudad, pero no quieren renunciar a lucir fabulosas, este dúo combina un delineador de labios más oscuro con un labial más claro que, en una sola aplicación, ofrece un color intenso con un acabado cremoso y mate.
Cómo usar el CATRICE Lip Artist Matte Lipstick & Liner:
- Usar la punta precisa del delineador para perfilar los labios y darles definición, o difuminarlo hacia adentro para crear un efecto degradado suave.
- Luego, aplicar el labial mate cremoso, que se desliza fácilmente sobre los labios, entregando un color intenso en una sola pasada.
Este producto 2 en 1 hace que lograr un look de labios sofisticado y multidimensional sea sencillo.
Disponible en 4 tonos versátiles, cada uno diseñado cuidadosamente para adaptarse a cualquier tipo de ocasión: oficina, cita romántica, brunch o fiesta. Un must-have para la belleza consciente.
Fiel a la filosofía de CATRICE, el Lip Artist Matte Lipstick & Liner es cruelty-free, con una fórmula 100% vegana, perfecto para quienes buscan productos responsables sin comprometer la calidad ni el estilo.
«Únete a Catrice Descubre más en instagram @catrice_cosmetics.latam».
«Encuentra los productos de Catrice en https://www.catrice.eu/es-mx«.
Sobre Catrice
Catrice – APASIONADOS POR EL MAQUILLAJE. COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS Y EL PLANETA.
Con una pasión por el maquillaje y un enfoque ligero en armonía con las personas, los animales y el medio ambiente, Catrice está comprometida con ofrecer productos con ingredientes 100% veganos. Desde 2004, la marca alemana ha llevado sus cosméticos a tiendas físicas y en línea en alrededor de 70 países. Su gama de productos refleja la aspiración de la marca de proporcionar a los amantes de la belleza del mundo una gran variedad de tonos y tendencias, fórmulas lujosas e innovadores productos con ingredientes de alta calidad. El principio guía siempre es: «Belleza sin preocupaciones».
Source: Mexicomex Comunicae
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.