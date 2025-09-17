Capital.com explica el papel del bitcoin en tiempos de crisis

El Banco de México (Banxico) elevó su proyección de crecimiento económico para 2025 a 0,6% (desde 0,1%), impulsado por un mejor desempeño en el segundo trimestre, y ajustó la inflación esperada a 3,7% (antes 3,3%)

En un escenario económico que combina señales de recuperación con fragilidad persistente, México enfrenta un momento clave para evaluar el rol de Bitcoin y las criptomonedas como posibles refugios financieros. Entre ajustes de política monetaria, retrocesos en la adopción global y un creciente uso de activos digitales para remesas, el debate sobre si Bitcoin puede considerarse el «nuevo oro» cobra relevancia.

Sin embargo, advirtió que la economía mexicana sigue vulnerable frente a riesgos externos e internos, desde tensiones geopolíticas hasta volatilidad financiera. En política monetaria, Banxico redujo la tasa de referencia a 7,75 %, un recorte moderado tras cuatro ajustes previos de 50 puntos base. La inflación subyacente ronda el 4,2 %, lo que limita el margen de estímulo.

«México muestra una recuperación incipiente, pero no exenta de riesgos. La política monetaria busca equilibrar crecimiento y estabilidad inflacionaria», señaló un analista de capital.com.

El ecosistema cripto en México atraviesa claroscuros. Según Chainalysis, el país cayó al puesto 23 en adopción global, perdiendo nueve posiciones respecto a 2024. Pese a ello, México se mantiene como referente en el uso práctico de criptomonedas. En 2024, las remesas mediante activos digitales alcanzaron entre USD 800 y 1,200 millones, equivalentes al 2–3 % del total. El exchange Bitso procesó el 10 % de las transacciones entre Estados Unidos y México, alrededor de USD 6,500 millones. Stablecoins como USDT se consolidan como instrumentos clave para pagos transfronterizos más rápidos y económicos.

«En un contexto de inflación y volatilidad cambiaria, las criptomonedas representan una alternativa cada vez más utilizada para transferencias internacionales y preservación de valor», explicó un portavoz de capital.com. La experiencia mexicana refleja una tendencia regional: las criptomonedas ofrecen soluciones frente a inflación, devaluación y exclusión financiera, funcionando como mecanismo de resiliencia económica para migrantes, freelancers y sectores fuera del sistema bancario.

Sin embargo, los riesgos permanecen. Autoridades han identificado que los cárteles utilizan criptomonedas para lavar entre USD 18,000 y 44,000 millones anuales, lo que refuerza la necesidad de una regulación efectiva y coordinada.

«México no lidera en adopción masiva de criptomonedas, pero es un referente en su uso práctico y estratégico. Las criptos no reemplazan al dinero tradicional ni al oro, pero abren vías para inclusión financiera, remesas rápidas y diversificación patrimonial. El futuro dependerá de regulación clara, educación financiera y digital, e integración del sistema bancario con soluciones cripto confiables. Bitcoin y las stablecoins se consolidan como herramientas de resiliencia y acceso más que como refugios absolutos», concluyó un portavoz de la firma.

El panorama mexicano es mixto: la macroeconomía muestra avances en crecimiento e inflación, pero persisten vulnerabilidades estructurales. En este contexto, Bitcoin y las criptomonedas surgen como herramientas útiles para remesas y preservación de valor, aunque no sustituyen el dinero tradicional. Entre la oportunidad de ampliar la inclusión y el reto de controlar su uso ilícito, el debate sobre si Bitcoin puede ser el «nuevo oro» permanece abierto y crucial para el futuro económico del país.



Source: Mexicomex Comunicae