México

Capital.com explica el papel del bitcoin en tiempos de crisis

15 horas desde su publicación
Add Comment
por admin

Capital.com explica el papel del bitcoin en tiempos de crisis

El Banco de México (Banxico) elevó su proyección de crecimiento económico para 2025 a 0,6% (desde 0,1%), impulsado por un mejor desempeño en el segundo trimestre, y ajustó la inflación esperada a 3,7% (antes 3,3%)

En un escenario económico que combina señales de recuperación con fragilidad persistente, México enfrenta un momento clave para evaluar el rol de Bitcoin y las criptomonedas como posibles refugios financieros. Entre ajustes de política monetaria, retrocesos en la adopción global y un creciente uso de activos digitales para remesas, el debate sobre si Bitcoin puede considerarse el «nuevo oro» cobra relevancia. 

Sin embargo, advirtió que la economía mexicana sigue vulnerable frente a riesgos externos e internos, desde tensiones geopolíticas hasta volatilidad financiera. En política monetaria, Banxico redujo la tasa de referencia a 7,75 %, un recorte moderado tras cuatro ajustes previos de 50 puntos base. La inflación subyacente ronda el 4,2 %, lo que limita el margen de estímulo. 

«México muestra una recuperación incipiente, pero no exenta de riesgos. La política monetaria busca equilibrar crecimiento y estabilidad inflacionaria», señaló un analista de capital.com. 

El ecosistema cripto en México atraviesa claroscuros. Según Chainalysis, el país cayó al puesto 23 en adopción global, perdiendo nueve posiciones respecto a 2024. Pese a ello, México se mantiene como referente en el uso práctico de criptomonedas. En 2024, las remesas mediante activos digitales alcanzaron entre USD 800 y 1,200 millones, equivalentes al 2–3 % del total. El exchange Bitso procesó el 10 % de las transacciones entre Estados Unidos y México, alrededor de USD 6,500 millones. Stablecoins como USDT se consolidan como instrumentos clave para pagos transfronterizos más rápidos y económicos. 

«En un contexto de inflación y volatilidad cambiaria, las criptomonedas representan una alternativa cada vez más utilizada para transferencias internacionales y preservación de valor», explicó un portavoz de capital.com. La experiencia mexicana refleja una tendencia regional: las criptomonedas ofrecen soluciones frente a inflación, devaluación y exclusión financiera, funcionando como mecanismo de resiliencia económica para migrantes, freelancers y sectores fuera del sistema bancario. 

Sin embargo, los riesgos permanecen. Autoridades han identificado que los cárteles utilizan criptomonedas para lavar entre USD 18,000 y 44,000 millones anuales, lo que refuerza la necesidad de una regulación efectiva y coordinada. 

«México no lidera en adopción masiva de criptomonedas, pero es un referente en su uso práctico y estratégico. Las criptos no reemplazan al dinero tradicional ni al oro, pero abren vías para inclusión financiera, remesas rápidas y diversificación patrimonial. El futuro dependerá de regulación clara, educación financiera y digital, e integración del sistema bancario con soluciones cripto confiables. Bitcoin y las stablecoins se consolidan como herramientas de resiliencia y acceso más que como refugios absolutos», concluyó un portavoz de la firma. 

El panorama mexicano es mixto: la macroeconomía muestra avances en crecimiento e inflación, pero persisten vulnerabilidades estructurales. En este contexto, Bitcoin y las criptomonedas surgen como herramientas útiles para remesas y preservación de valor, aunque no sustituyen el dinero tradicional. Entre la oportunidad de ampliar la inclusión y el reto de controlar su uso ilícito, el debate sobre si Bitcoin puede ser el «nuevo oro» permanece abierto y crucial para el futuro económico del país. 


Source: Mexicomex Comunicae

Otras noticias de interés

Noticias de Interés

Leave a Comment