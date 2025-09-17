Pese a declaraciones, la ISA manifiesta que los edulcorantes son ingredientes seguros y benéficos

La Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) expresa su preocupación por las recientes declaraciones sobre los edulcorantes bajos o sin calorías, ya que no reconocen las rigurosas evaluaciones de seguridad a las que son sometidos, ni su contribución a la reducción del consumo de azúcar y calorías, así como al control del peso

La Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) cuestiona las recientes afirmaciones de la Secretaría de Salud, que atribuyen a las bebidas con edulcorantes bajos o sin calorías (LNCS, por sus siglas en inglés) efectos graves en la salud, entre ellos obesidad, enfermedad y muerte. Dichos señalamientos carecen de respaldo científico y generan desinformación al adjudicar a los edulcorantes bajos o sin calorías, efectos que no han sido comprobados por la evidencia científica.

Contrario a lo señalado, estos edulcorantes son algunos de los ingredientes alimentarios más estudiados en el mundo por organismos internacionales de máxima autoridad, incluidos la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), quienes han confirmado repetidamente su seguridad tras evaluaciones exhaustivas.

La evidencia científica demuestra que:

Los edulcorantes bajos o sin calorías no causan obesidad, diabetes ni enfermedades crónicas cuando se consumen en los niveles aprobados.

Sustituir azúcares por edulcorantes contribuye a reducir la ingesta energética y favorece el control de peso y grasa corporal. Son de apoyo para las personas con diabetes, al facilitar el manejo de la glucosa en sangre.

Los edulcorantes bajos o sin calorías no presentan efectos negativos en la microbiota intestinal ni en el metabolismo cuando se consumen dentro de los niveles aprobados.

Los hechos son claros. Usar edulcorantes bajos o sin calorías en lugar de azúcares en la dieta puede ser beneficioso para la salud debido a un menor aumento en los niveles de glucosa en sangre en comparación con los azúcares y a una disminución en la ingesta energética total. [1]

Ante esta realidad, resulta indispensable contar con herramientas efectivas para la reducción de azúcares en la dieta. Los edulcorantes bajos o sin calorías forman parte de dichas herramientas y no deben ser desacreditados mediante mensajes que no corresponden a la evidencia. La ISA advierte que difundir mensajes sin respaldo en la ciencia puede confundir a la población y generar desconfianza hacia herramientas que, bien utilizadas, aportan beneficios claros a la salud pública en el marco de estrategias globales de reducción de azúcar y calorías.

«Resulta aún más contradictorio que, además de calificarlas negativamente, se proponga imponerles impuestos, cuando el propio gobierno ha insistido en la importancia de ofrecer a los consumidores un portafolio con alternativas más saludables y de menor contenido calórico».

«La ISA hace un llamado a las autoridades mexicanas a basar sus mensajes y políticas en el consenso científico internacional, con el verdadero objetivo de mejorar la salud de la población y enfrentar de manera efectiva las enfermedades no transmisibles que en muchos casos tienen un origen multifactorial».

Para mayor información: Folleto de la ISA Edulcorantes bajos en calorías / sin calorías: sus funciones y beneficios – Una guía sobre la ciencia de los edulcorantes bajos en calorías / bajos en calorías (junio 2024)

[1] https://www.sweeteners.org/wp-content/uploads/2024/09/isa-cardiometabolic_health-factsheet-2024-es.pdf



