POND’S transforma el ritual de desmaquillarse con sus nuevos desmaquillantes Bright Miracle

POND’S, marca experta en el cuidado de la piel con más de 150 años de innovación científica, transforma el acto de desmaquillarse en un ritual de cuidado con el lanzamiento de sus Desmaquillantes Bright Miracle: Agua Micelar y Loción Dual, desarrollados por el Pond’s Skin Institute.

Ambos productos incorporan Niasorcinol™, un innovador avance científico que combina niacinamida + e-resorcinol, logrando no solo limpiar la piel, sino también dar luminosidad a la piel.

Los nuevos aliados de la rutina Bright Miracle

Agua Micelar Bright Miracle: todo en uno, desmaquilla, tonifica y da luminosidad, removiendo hasta el 99% del maquillaje en una sola pasada. Ideal incluso para piel sensible, sin alcohol* ni fragancia. Además, ayuda a minimizar la apariencia de los poros.

Loción Dual Bright Miracle: fórmula bifásica que combina fase acuosa y oleosa para remover hasta el 96% del maquillaje a prueba de agua, incluso la máscara de pestañas, sin dejar sensación grasosa y cuidando las pestañas**

Dermatológicamente probados, estos desmaquillantes se integran a la rutina Bright Miracle Ultimate Clarity convirtiéndose en el primer paso que prepara la piel para recibir los beneficios de los tratamientos posteriores y reforzando a POND’S como la marca que ofrece soluciones integrales para una piel luminosa y visiblemente saludable.

Un diferenciador único en el mercado

A diferencia de los limpiadores tradicionales, los nuevos POND’S Desmaquillantes con Niasorcinol™ ofrecen doble beneficio. Esta innovación reafirma el liderazgo de la marca al combinar ciencia y belleza en un solo gesto cotidiano.

«En POND’S pensamos que desmaquillarse no es el final del día, sino el inicio de un ritual de cuidado. Con los nuevos limpiadores Bright Miracle buscamos que cada paso contribuya a una piel limpia y luminosa, gracias a la ciencia del Pond’s Skin Institute», destaca Rina Martínez, Skin Care Marketing Manager de Unilever México.

Ambos lanzamientos ya están de venta en toda la República Mexicana tanto en plataformas de E-Commerce como en tiendas de autoservicio y farmacias con venta de productos de cuidado facial.

POND’S se dedica a resaltar lo mejor de la piel, siempre fuerte por dentro y suave y bella por fuera. Por varias décadas la marca ha desarrollado soluciones para el cuidado del rostro especialmente formuladas para cada necesidad, con el respaldo del Pond’s Skin Institute y su red global de más de 700 investigadores.

* Sin alcohol etílico añadido

** Basado en un estudio de eficacia autopercibida en consumidor



