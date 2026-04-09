Syngenta acerca innovación y tecnología al campo mexicano con el lanzamiento de Incipio®

Syngenta presenta Incipio®, una solución de protección de cultivos con tecnología PLINAZOLIN® que ofrece control eficaz de plagas difíciles y protección prolongada, como parte de un portafolio integrado que combina ciencia, innovación y acompañamiento al agricultor

En un contexto agrícola de presión climática, nuevas dinámicas de plagas y la necesidad de producir más con menos, Syngenta, compañía global de tecnología e innovación aplicada al agro, anuncia el lanzamiento de Incipio®, una solución innovadora con tecnología PLINAZOLIN® para el control de plagas en diferentes etapas de su ciclo de vida, con un efecto residual prolongado que ayuda a reducir los riesgos de reinfestación y fortalece la protección de los cultivos ante escenarios productivos cada vez más desafiantes para el campo.

«Hoy más que nunca, la agricultura necesita innovación que esté disponible y sea aplicable en campo. En Syngenta desarrollamos tecnologías para acompañar al agricultor a tomar mejores decisiones, optimizar recursos y producir más y mejores alimentos», señaló Matías Ipiña, director de la Unidad Comercial Mesoamérica de Syngenta.

Incipio® es resultado de más de una década de investigación y desarrollo, respaldada por ciencia de vanguardia y desarrollada bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, reflejo del compromiso de la compañía con la innovación útil, confiable y orientada a responder a las necesidades reales de los productores.

«Este proceso refleja el enfoque de la compañía en ofrecer innovaciones que contribuyan a la productividad agrícola favoreciendo la sostenibilidad y el cuidado del ambiente», agregó Ipiña.

Incipio® forma parte del portafolio de Syngenta, que integra soluciones químicas, biológicas y digitales para acompañar al agricultor en cada etapa del ciclo productivo, desde la planeación y el manejo agronómico hasta la protección integral del cultivo.

En México, Syngenta acompaña a agricultores, distribuidores y técnicos con soluciones y tecnologías innovadoras, que permiten producir más con menos, a la vez que cuidan los recursos y el ambiente, en distintas regiones agrícolas del país.