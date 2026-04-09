Premio Platino consolida la transformación digital de Montepío Luz Saviñón

Montepío Luz Saviñón confirma su salto al futuro al recibir el Premio Platino en Transformación Digital, un reconocimiento a su capacidad de innovar sin perder su esencia

La innovación y la tradición convergen en Montepío Luz Saviñón, institución que ha sido distinguida con el Premio Platino en Transformación Digital durante la undécima edición de Fintech Americas. Este reconocimiento la posiciona como un referente en la modernización del sector financiero en América Latina.

Con más de 123 años de historia, Montepío ha construido una reputación basada en la confianza y el compromiso con las familias mexicanas. Este legado ha sido el punto de partida para emprender un proceso de transformación digital que hoy rinde frutos.

El premio reconoce una estrategia integral que ha permitido a la institución adaptarse a las exigencias del entorno digital. A través de la modernización de sus sistemas y la implementación de nuevas tecnologías, Montepío ha logrado optimizar sus procesos y mejorar la calidad de sus servicios.

Uno de los pilares de esta transformación ha sido el desarrollo de plataformas digitales que facilitan la interacción con los usuarios. La creación de una aplicación móvil ha permitido acercar sus servicios de manera más eficiente, ofreciendo soluciones accesibles en todo momento.

Este proceso no ha implicado un distanciamiento de su esencia. Por el contrario, la digitalización ha fortalecido su misión de apoyar a las familias mexicanas en la protección de su patrimonio, ampliando su alcance y mejorando la experiencia del usuario.

El liderazgo dentro de la organización ha sido un factor clave. La visión de Roberto Kiehnle Zárate ha impulsado la adopción de nuevas tecnologías, mientras que Alicia Morales ha fomentado una cultura de innovación que ha permeado en toda la institución.

A este esfuerzo se suma el trabajo de diversos equipos que han contribuido al desarrollo de soluciones innovadoras, posicionando a Montepío como un actor relevante en el sector prendario.

El Premio Platino representa un reconocimiento al camino recorrido, pero también un compromiso hacia el futuro. La institución enfrenta un entorno donde la tecnología es fundamental para la competitividad, y ha demostrado estar preparada para afrontar estos retos.

La digitalización ha permitido ofrecer atención continua, ampliando las posibilidades de interacción con los usuarios. Este avance ha sido clave para fortalecer la relación con sus clientes, sin perder la cercanía que la caracteriza.

Montepío Luz Saviñón ha logrado integrar tradición e innovación como elementos complementarios, consolidando una propuesta de valor que responde a las necesidades actuales del mercado.

Este reconocimiento internacional reafirma su liderazgo y su capacidad para evolucionar. Con una estrategia clara y un equipo comprometido, la institución continúa marcando el rumbo del sector, demostrando que es posible innovar sin perder la esencia.

De esta forma, Montepío no solo celebra un logro, sino que reafirma su compromiso con millones de mexicanos, consolidándose como una institución preparada para el futuro.