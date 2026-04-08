Rexona lanza ediciones coleccionables inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cada lata representa un sentimiento y un símbolo que se repite en cada partido… momentos únicos de los mexicanos para vivir la pasión del fútbol.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, los mexicanos siempre encontramos la forma de estar presentes, ya sea enfrente de una pantalla, reunidos con amigos y familiares o celebrando cada momento de un partido como si estuviéramos físicamente en el estadio.

Para los mexicanos, el fútbol es un ritual cultural lleno de emociones, tradiciones y símbolos que forman parte de la identidad. Es aquí donde Rexona se inspira en la forma única en la que los mexicanos vivimos el fútbol y presenta su colección de cuatro latas edición limitada, cada una con un diseño único que refleja los símbolos más icónicos del torneo mundialista.

Cada diseño exclusivo (y coleccionable) de estos antitranspirantes en aerosol representa un momento, una emoción o un elemento que forma parte del fan futbolero. Más que ser un producto, cada lata se convierte en un icono de cómo los mexicanos nunca, nunca, nunca van a dejar de apoyar a la Selección Nacional de México.

La colección ya está disponible en toda la República Mexicana y estará a la venta hasta julio, acompañando a los aficionados durante la cuenta regresiva y los momentos más intensos de cada partido.

Una colección única disponible por tiempo limitado

1. La Copa:

Esta lata incorpora el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, este diseño representa el máximo símbolo de grandeza del fútbol, que une pasión, gloria y éxito.

2. Santiago «Santi» Giménez:

Un diseño dedicado a los jugadores que despiertan la admiración de millones de aficionados. Refleja cómo los sueños se alcanzan con pasión, dedicación y entrega en cada jugada.

3. Cielito Lindo:

Un homenaje al canto más emblemático del fútbol mexicano. Las palabras «México canta y no llores» resuenan con fuerza dentro y fuera del estadio, avivando la pasión de una nación que celebra con orgullo y corazón.

4. La Calavera:

Un símbolo profundamente ligado a la cultura e identidad mexicana, donde la tradición y la pasión se entrelazan para honrar a México como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM y como una de las aficiones más apasionadas por el fútbol.

«Cuando jugamos en equipo no hay cancha que nos quede grande y en México el fútbol se vive de una manera muy particular; cada partido está lleno de rituales, emociones y símbolos que nos unen como aficionados. Con esta colección quisimos capturar algunos de esos momentos que forman parte de la identidad mexicana», comentó Thalía Reyes, Directora de Marketing para Desodorantes en Unilever México.

«Sabemos que cuando juega la Selección Nacional de México nos reunimos, cantamos, celebramos y sufrimos cada jugada. Estas latas son una forma de festejar esa pasión que hace que los mexicanos nunca nos quedemos fuera del Mundial», añadió.

A través de esta colección limitada, Rexona acompaña a los aficionados en cada etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Recordando que cuando se trata del fútbol, los mexicanos siempre encontramos la forma de estar presentes, porque algo que siempre define a México es que nunca, nunca, nunca se queda fuera.