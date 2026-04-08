Espacio Holanda® llega a Aztlán Feria de Chapultepec como nuevo imperdible en la CDMX

Espacio Holanda®, un lugar que combina helado, entretenimiento y tecnología se suma a la oferta de la ciudad para disfrutar en familia o con amigos.

La Ciudad de México suma una nueva experiencia para quienes buscan planes diferentes en la capital. The Magnum Ice Cream Company, la compañía de helados más grande de México y del mundo, inaugura Espacio Holanda® en Aztlán Feria de Chapultepec, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, un concepto que convierte el momento de disfrutar un helado en una actividad interactiva, divertida y pensada para compartir.

Ubicado dentro de uno de los puntos de entretenimiento más divertidos de la CDMX, Espacio Holanda® es el lugar ideal para hacer una pausa durante la visita al parque y vivir una experiencia distinta, ya sea en familia, en pareja o con amigos.

Una experiencia que reinventa el helado

Más allá de ser una heladería, Espacio Holanda® funciona como una ludoteca del sabor: un lugar donde los visitantes pueden interactuar, elegir, personalizar y compartir momentos en torno al helado. Su propuesta combina tecnología, diseño y entretenimiento en un recorrido accesible para todas las edades.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Bienvenida Interactiva: Una serie de pantallas que reciben a los visitantes con un cuestionario que identifica su estado de ánimo y recomienda el helado ideal.

Una serie de pantallas que reciben a los visitantes con un cuestionario que identifica su estado de ánimo y recomienda el helado ideal. Barra de Helado: ¡ El corazón de Espacio Holanda ® ! Combina el encanto clásico de una heladería que ofrece bolas de helado del portafolio de Holanda® en cono o vaso con más de 10 sabores y personalización para las nieves. Su diseño incluye un mostrador que acerca un tercer punto de contacto con los visitantes. Además, en este espacio los visitantes también encontrarán diversos productos del portafolio de Holanda ® como Cornetto, Mordisko y Solero, entre otros.

El corazón de Espacio Holanda ! Combina el encanto clásico de una heladería que ofrece bolas de helado del portafolio de Holanda® en cono o vaso con más de 10 sabores y personalización para las nieves. Su diseño incluye un mostrador que acerca un tercer punto de contacto con los visitantes. Además, en este espacio los visitantes también encontrarán diversos productos del portafolio de Holanda como Cornetto, Mordisko y Solero, entre otros. MAGNUM® Bar: La experiencia del MAGNUM® Bar llega por primera vez a México. Inspirada en el éxito de las boutiques de la marca en ciudades icónicas como Nueva York, París y Turquía, este espacio es para los amantes del helado, quienes podrán seleccionar su MAGNUM® favorita, y personalizarla con salsas y toppings como pistache troceado, arándanos, sprinkles, glitter y galleta de vainilla, entre otros. Se trata de un espectáculo que recuerda la mixología, creando así una combinación única hecha por y para cada visitante.

La experiencia del MAGNUM® Bar llega por primera vez a México. Inspirada en el éxito de las boutiques de la marca en ciudades icónicas como Nueva York, París y Turquía, este espacio es para los amantes del helado, quienes podrán seleccionar su MAGNUM® favorita, y personalizarla con salsas y toppings como pistache troceado, arándanos, sprinkles, glitter y galleta de vainilla, entre otros. Se trata de un espectáculo que recuerda la mixología, creando así una combinación única hecha por y para cada visitante. Photo Opportunity: Como parte del MAGNUM® Bar, los visitantes podrán disfrutar de su creación dentro de la icónica silueta de MAGNUM®. Un momento ideal para capturarla y compartirlo en redes sociales.

Como parte del MAGNUM® Bar, los visitantes podrán disfrutar de su creación dentro de la icónica silueta de MAGNUM®. Un momento ideal para capturarla y compartirlo en redes sociales. Terraza: Un área relajada con vistas privilegiadas pensada para extender la experiencia de placer, dedicando un momento al ritual del helado mientras se comparte en grupo, con amigos y/o familia.

Un área relajada con vistas privilegiadas pensada para extender la experiencia de placer, dedicando un momento al ritual del helado mientras se comparte en grupo, con amigos y/o familia. Souvenirs del Sabor: Introduce una línea de productos coleccionables y mercancía de venta exclusiva en Aztlán Feria de Chapultepec, convirtiendo a los visitantes en embajadores espontáneos del universo HOLANDA®.

«Con la apertura de Espacio Holanda®, presentamos un concepto donde el helado se convierte en una experiencia. Queremos que cada visita despierte curiosidad, juego y emoción, y que las personas transformen ese momento en una memoria para toda la vida. Esta iniciativa reafirma nuestro liderazgo en innovación y en la creación de experiencias que conectan emocionalmente con nuestros consumidores», destacó Esther Rocha, Directora de Mercadotecnia y Medios en The Magnum Ice Cream Company.

Un nuevo atractivo en la Ciudad de México

Espacio Holanda® convive de manera orgánica con el espíritu festivo y familiar de Aztlán Feria de Chapultepec, sumando una experiencia gastronómica y visual que complementa la oferta del parque.

«Aztlán Feria de Chapultepec se destaca como un destino de entretenimiento familiar de primer nivel, donde la diversión, la cultura y los sabores convergen en un ambiente dinámico. Espacio Holanda® promete ser una experiencia única e inolvidable, por lo que nos enorgullece ser parte de esta inauguración, de la mano de una compañía que también busca crear momentos de felicidad y convivencia para las familias mexicanas», agregó Erika Berumen González, Gerente de Relaciones Públicas de Aztlán Feria de Chapultepec.

Una invitación a descubrir, jugar y saborear

La ubicación de Espacio Holanda® lo convierte en una parada natural dentro del recorrido de Aztlán Feria de Chapultepec. Situado frente a la rueda de la fortuna: Aztlán 360 y cerca del área gastronómica, se integra al ambiente del parque como un espacio para reunirse, descansar y seguir disfrutando del día.

Con más de 58 mil metros cuadrados y múltiples atracciones, Aztlán Feria de Chapultepec se ha consolidado como uno de los principales destinos de entretenimiento en la ciudad. La llegada de Espacio Holanda® suma una nueva opción para complementar la experiencia, integrando sabor, interacción y momentos compartidos en un mismo lugar.

Pensado para públicos diversos, Espacio Holanda® ofrece una experiencia accesible que invita a regresar más de una vez. Ya sea como parte de un plan familiar de fin de semana, una salida casual o una parada durante el recorrido por el parque, el espacio está diseñado para crear momentos divertidos y memorables.

Con esta apertura, The Magnum Ice Cream Company refuerza su apuesta por crear experiencias que van más allá del producto, integrándose a la vida cotidiana de los consumidores y a la oferta cultural y de entretenimiento de la ciudad.

Para más información: https://www.aztlanferiadechapultepec.com/