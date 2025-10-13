Recibe Puebla 41 distintivos de los estándares de calidad turística

Fueron otorgados por la Secretaría de Turismo de México, gracias a su excelente servicio

La Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla celebra la obtención de 40 Distintivos H y un Distintivo Moderniza, reconocimiento que impulsa la calidad, la responsabilidad social, la sustentabilidad y la mejora continua en el sector turístico.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, ha impulsado políticas de fortalecimiento al sector turístico mediante programas de profesionalización, promoción y desarrollo que permiten a las empresas locales mejorar su competitividad y ofrecer servicios de excelencia a las y los visitantes.

Estos distintivos reafirman el compromiso del destino con la excelencia en los servicios, garantizan la satisfacción de las y los visitantes, fomentan su regreso y consolidan al estado como un referente de hospitalidad, innovación y desarrollo sostenible. Con este logro, Puebla fortalece su posición como uno de los sitios más atractivos y confiables de México tanto para los turistas nacionales como internacionales.

El evento fue presidido por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó: «Nuestras certificaciones, como el Distintivo H, Moderniza, Punto Limpio, así como sellos especializados como Tesoros de México, Nacional de Calidad Turística y de Clasificación Hotelera, no son un diploma más, sino una garantía para quienes nos visitan y una palanca de competitividad para quienes invierten en ellos».

La titular de la Secretaría de Turismo subrayó que estos reconocimientos reflejan el esfuerzo conjunto de empresas, equipos y personas que elevan sus estándares de operación y servicio, además de fortalecer la confianza de las y los viajeros nacionales e internacionales a nuestro país.

Al evento asistió el subsecretario de Desarrollo Turístico, Mtro. Carlos Márquez, en representación de la Secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo.



Source: Mexicomex Comunicae