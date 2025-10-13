México se perfila como hub de innovación financiera ante el auge de la verificación de identidad

La verificación de identidad impulsada por inteligencia artificial es hoy una de las herramientas más efectivas contra el ciberfraude y el robo de identidad, señala Incode. El mercado antifraude en México crecerá 7x: la verificación de identidad como ventaja

competitivaº1

Las tecnologías inteligentes de verificación de identidad se han convertido en un componente fundamental para la creación de un ecosistema financiero más seguro y confiable en Norteamérica en momentos en que las autoridades del sector establecen controles y patrones de colaboración más estrictos para la interacción de bancos, fintech y todo tipo de instituciones financieras de la región.

En este contexto, Incode, empresa líder en verificación de identidad y prevención de fraude, impulsa a las fintech mexicanas y a las instituciones financieras con inteligencia artificial 100% propietaria y soluciones de biometría multimodal, detección de vida, verificación facial contra ID y biometría conductual, que permiten prevenir fraudes digitales y deepfakes, optimizar la experiencia del usuario y reducir fricciones en el onboarding digital.

«En la medida en que las autoridades de México y Estados Unidos acuerdan y aplican regulaciones más estrictas para prevenir delitos, las instituciones financieras de México tendrán que innovar y poner en operación herramientas que ofrezcan más certeza de cumplimiento de estas normas. La verificación de identidad impulsada por inteligencia artificial es hoy una de las herramientas más efectivas contra el ciberfraude y el robo de identidad, fenómenos que crecen al mismo ritmo que la tecnología», señaló Iñigo Castillo, Director General de Incode para Latinoamérica.

Castillo recordó que, de acuerdo con IMARC Group, el mercado de soluciones de detección y prevención de fraude en México alcanzó USD 513.6 millones en 2024 y se prevé que crecerá hasta USD 3,699.7 millones para 2033, con una tasa anual de 21.8%. La cifra refleja tanto la magnitud del desafío como la oportunidad de consolidar a México como un hub regional de innovación financiera confiable.

Este escenario plantea un doble desafío y una oportunidad única: elevar los estándares de seguridad y cumplimiento mientras se fortalece la confianza en el ecosistema financiero mexicano para posicionarse como referente de innovación en el mundo. Con esta visión, Incode reafirma su compromiso de acompañar a bancos y fintech mexicanas en el camino hacia un ecosistema financiero más seguro, innovador y confiable.

Acerca de Incode

Incode es la empresa líder en verificación y autenticación de identidad que utiliza Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático para crear experiencias seguras y optimizadas para el usuario. Su tecnología completamente automatizada y sus acuerdos con entidades gubernamentales permiten a las empresas verificar identidades de manera eficiente y precisa, al mismo tiempo que previenen el fraude y agilizan los procesos de registro. Esta estrategia única nos permite adelantarnos a amenazas emergentes como los deepfakes y ataques de IA generativa, manteniendo los más altos niveles de seguridad, privacidad y cumplimiento. Incode ha recaudado más de $250M y cuenta con la confianza de empresas globales en sectores de servicios financieros, gobierno, salud y retail.

Para conocer más sobre Incode, visitar www.incode.com.



Source: Mexicomex Comunicae