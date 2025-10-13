Nebuvex revela infraestructura de trading avanzada en respuesta a las diversas necesidades del mercado mexicano

Plataforma estadounidense presenta infraestructura tecnológica que aborda directamente las limitaciones clave en mercados latinoamericanos

Nebuvex Exchange, plataforma de negociación de criptomonedas incorporada en Delaware, ha presentado los detalles técnicos de su infraestructura de trading de nivel institucional, destacando capacidades que abordan directamente las limitaciones actuales en mercados de alta demanda como México, donde el 99.5% del volumen de pares de peso mexicano se concentra en una sola plataforma.

La documentación técnica revela un motor de negociación propietario capaz de ejecutar órdenes con latencia submilisegunda, soportando más de 200 pares de criptomonedas con tipos de órdenes avanzadas que incluyen stop-loss, take-profit, órdenes iceberg y capacidades de trading algorítmico típicamente disponibles solo en plataformas institucionales.

Infraestructura tecnológica que responde a las necesidades del mercado latinoamericano

En México, donde el mercado de intercambios de criptomonedas alcanzó los $731.8 millones de dólares en 2024, según IMARC Group, los traders enfrentan opciones limitadas. Bitso domina con 4.4 millones de usuarios mexicanos, mientras que plataformas globales como Binance tienen participación mínima en transacciones con moneda fiat local, procesando solo $20.2 millones en pares MXN durante 2024.

Michael Anderson, CEO y cofundador de Nebuvex quien anteriormente dirigió la mesa de trading institucional de Bitcoin en Goldman Sachs, señaló que los mercados latinoamericanos muestran una demanda creciente de infraestructura de trading de nivel institucional. Anderson indicó que la arquitectura de la plataforma elimina los compromisos tradicionales entre seguridad y rendimiento que limitan las opciones actuales para traders sofisticados.

La arquitectura técnica emplea diseño de microservicios con más de 50 servicios independientes desplegados en infraestructura multinube, asegurando resiliencia del sistema durante períodos de alto volumen de negociación, crítico en mercados volátiles donde las remesas representan más del 10% de las transacciones cripto en corredores como México-Estados Unidos.

Seguridad que supera estándares bancarios tradicionales

La infraestructura de seguridad utiliza Módulos de Seguridad de Hardware (HSM) certificados FIPS 140-2 Nivel 3 para generación y gestión de claves privadas. La plataforma almacena el 95% de los fondos de clientes en almacenamiento en frío fuera de línea, protegidos por protocolos multifirma que requieren aprobación 3-de-5 para movimientos de fondos.

La Dra. Rachel Foster, Vicepresidenta de Seguridad e Infraestructura y ex CISO de E*TRADE, destacó que mientras otras plataformas han perdido miles de millones de dólares en fondos de usuarios debido a brechas de seguridad, la arquitectura de Nebuvex implementa estrategias de defensa en profundidad que superan los estándares de la banca tradicional.

Las medidas adicionales incluyen protección DDoS para ataques de hasta 1 Tbps, pruebas de penetración exhaustivas y cobertura de seguro a través de Lloyd’s of London para activos digitales almacenados. La plataforma mantiene objetivos de tiempo de actividad del 99.99% mediante sistemas redundantes y distribución global de centros de datos.

Cumplimiento regulatorio y expansión internacional

Emily Thompson, Directora de Cumplimiento y ex Asesora Senior de la CFTC, lidera los esfuerzos de cumplimiento regulatorio. Nebuvex mantiene cumplimiento con regulaciones federales y estatales de Estados Unidos mientras prepara expansión internacional mediante cumplimiento con MiCA de la UE y registro FINTRAC de Canadá.

Esta preparación regulatoria resulta particularmente relevante para mercados como México, donde la Ley FinTech, supervisada por Banxico y la CNBV, establece requisitos estrictos de AML y KYC. Según proyecciones de Grand View Research, el mercado mexicano proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29.2% entre 2024 y 2030 en el segmento de intercambios.

Equipo ejecutivo con experiencia combinada en finanzas tradicionales y cripto

Sarah Keller, Directora de Tecnología y ex Ingeniera Principal en Coinbase, lidera un equipo de ingeniería de 45 personas especializado en capacidades de trading de alta frecuencia y optimización de seguridad. El equipo ejecutivo combina más de 50 años de experiencia en servicios financieros y tecnología.

Robert Martinez, CFO y ex CFO de Kraken Exchange, aporta experiencia en gestión de operaciones financieras de intercambios cripto superiores a $15 mil millones. Esta combinación de experiencia en instituciones como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Coinbase y Google Cloud fundamenta la arquitectura técnica y de seguridad de la plataforma.

Herramientas avanzadas para trading profesional

La plataforma proporciona herramientas de negociación integrales, incluyendo integración con TradingView, feeds de datos de mercado en tiempo real y capacidades de gestión de portafolio. Los tipos de órdenes avanzadas soportan estrategias de trading sofisticadas mientras mantienen accesibilidad para usuarios minoristas mediante diseño de interfaz intuitivo.

Tras el lanzamiento en el mercado estadounidense programado para Q3 2025, Nebuvex planea entrada a la Unión Europea en Q4 2025 con cumplimiento completo de MiCA. La compañía prepara la penetración del mercado canadiense mediante registro FINTRAC y asociaciones con procesadores de pago locales.

Los mercados de expansión secundaria para 2026 incluyen Singapur, Japón y Reino Unido. El mercado global de intercambios de criptomonedas proyecta crecimiento a $67.4 mil millones para 2026, impulsado por adopción institucional y claridad regulatoria.

La plataforma planea servir a mercados geográficos mediante cumplimiento localizado, métodos de pago y soporte al cliente. Los planes incluyen soporte multilingüe en 15 idiomas y desarrollo de asociaciones regionales.

Acerca de Nebuvex Exchange

Nebuvex Exchange opera como subsidiaria de Nebuvex CRYPTO GROUP LTD, incorporada en Delaware en 2023. La plataforma sirve a traders institucionales e individuales de criptomonedas mediante infraestructura de negociación avanzada, medidas de seguridad integrales y cumplimiento regulatorio global.

Para más información sobre Nebuvex Exchange y su arquitectura tecnológica, los interesados pueden visitar www.nblinrui.com.



Source: Mexicomex Comunicae