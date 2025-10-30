Punta Cana sorprende con un crecimiento del 82 % en 2025 según datos de Despegar

La empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica destaca la oferta turística del destino caribeño, que ha logrado posicionarse entre los más populares del año

Punta Cana se consolida como una de las joyas del Caribe. Con una oferta turística en auge, playas cristalinas, actividades acuáticas y una vibrante vida nocturna, el destino ha seducido a miles de viajeros que buscan un paraíso con opciones para todos los gustos.

De acuerdo con Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, Punta Cana destacó como el quinto destino internacional más popular en lo que va del año. Además, sorprendió por ser el de mayor crecimiento, con un incremento del 82 % en sus reservas respecto a 2024.

«Los viajeros están eligiendo cada vez más a Punta Cana para visitar el Caribe. En Despegar reconocemos su atractivo y trabajamos por ofrecer paquetes flexibles con distintas opciones de vuelo, hospedaje, actividades y guías que se pueden adaptar a distintos presupuestos», afirma Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México.

Según datos del Ministerio de Turismo de República Dominicana, hasta septiembre de 2025 el país recibió más de 8 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 2.6 % frente al año anterior. En el caso de México, los viajeros hacia el destino dominicano crecieron 64 %, consolidando su popularidad entre los turistas latinoamericanos.

Entre los imperdibles del destino, Despegar recomienda:

Playa Bávaro: la más emblemática de Punta Cana, ideal para practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse en su arena blanca.

Isla Saona: parte del Parque Nacional Cotubanamá, con piscinas naturales y un ambiente relajado. La mejor época para visitarla es la temporada seca, entre diciembre y abril.

Hoyo Azul: un cenote de aguas cristalinas al pie de un acantilado de 75 metros, ubicado a 20 minutos del aeropuerto.

Parque Ecológico Ojos Indígenas: una reserva privada de 600 hectáreas con senderos, bosque tropical y 12 lagunas de agua dulce.

Altos de Chavón: un centro cultural sobre el Río Chavón que recrea una villa mediterránea del siglo XVI, con anfiteatro, galerías y tiendas de arte, ideal para visitar al atardecer.

Gracias a la tecnología de Despegar, los viajeros pueden comparar paquetes, identificar temporadas bajas y reservar vuelos, hoteles, traslados o actividades en un solo lugar. Los paquetes —producto estrella de la compañía— integran todos estos servicios y pueden generar ahorros de hasta 30 % frente a la compra individual. Con opciones que van desde resorts all inclusive hasta experiencias de snorkel o nado con delfines, Punta Cana se posiciona como un destino que combina descanso, aventura y contacto con la naturaleza.



