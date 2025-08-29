Medu y Oxford Academy of Excellence lanzan programa de Medicina Personalizada

Medu, la plataforma de educación médica digital líder en América Latina, anunció el lanzamiento del Máster en Medicina Personalizada (Diploma de Nivel 7), un programa internacional diseñado para preparar a los profesionales de la salud en los avances que están transformando la medicina como la genómica, la inteligencia artificial, la biotecnología y el diagnóstico de precisión

Con cerca de 200,000 usuarios registrados y una trayectoria consolidada en educación médica continua en América Latina, Medu ha construido un ecosistema de aprendizaje confiable que combina ciencia, arte y tecnología con calidad académica e innovación.

«El nuevo programa es un paso más en la misión de democratizar la educación médica de élite y abrir oportunidades globales a los profesionales latinoamericanos», explica el Dr. Sebastián Prida, Director General de Medu.

El proyecto es posible gracias a una alianza con Oxford Academy of Excellence, dirigida por la Dra. Detina Zalli. «Soñar en grande se trata de ayudar a otros a cumplir los suyos», afirma Zalli.

El Máster en Medicina Personalizada (Diploma de Nivel 7)

Este programa ofrece a los estudiantes:

Título internacional avalado en el Reino Unido.

Profesores de talla mundial, provenientes de instituciones como Oxford, Harvard, MIT y NASA.

Carta de recomendación internacional que potencia la proyección profesional de los egresados.

Proyecto de investigación con experiencia práctica, conectando la teoría con los retos reales de la medicina personalizada.

Además, los graduados acceden a un mercado laboral internacional en expansión. En el campo de los diagnósticos, los salarios pueden alcanzar hasta $194,000 dólares anuales, consolidando al Máster como una inversión estratégica para el futuro profesional.

¿A quién está dirigido?

El programa está orientado a médicos y profesionales de ciencias afines, como biología, química, nutrición y biomedicina, que buscan ampliar sus horizontes y acceder a oportunidades de formación y empleo en el ámbito internacional.

Webinar de lanzamiento

Como parte de la presentación, Medu ofrecerá el webinar gratuito «Genómica, IA y Medicina Personalizada: ¿Cómo prepararse para los próximos 20 años?«, el próximo 2 de septiembre de 2025 a las 12:00 PM (GMT-6).

La conferencia será impartida por el Dr. Alfredo Rodríguez Gómez, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quien abordará temas como el futuro de la medicina personalizada, los avances genéticos, el papel de la inteligencia artificial, los retos éticos de las nuevas tecnologías y la función del investigador en este nuevo paradigma. El evento incluirá una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

Más información

universidadmedu.com



