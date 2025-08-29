Dividenz lanza Dividenz Account, alternativa financiera en dólares respaldada por bienes raíces en EE.UU

Esta cuenta remunerada en USD brinda hasta 7% de rendimientos diarios, se abre fácilmente solo con pasaporte y ofrece beneficios exclusivos

En un desayuno de prensa realizado en el Hotel Four Seasons, Mariza Alvarado, Directora Comercial de México, Centroamérica y el Caribe de Dividenz, y Nicolás Gancedo, Gerente Comercial de la misma región, presentaron la Dividenz Account una solución financiera que concentra en un solo lugar lo que los inversionistas solían buscar en distintos productos: rendimiento, liquidez y beneficios.

El lanzamiento ocurre en un contexto de fuerte preocupación patrimonial en América Latina. De acuerdo con cifras de la National Association of Realtors, México se ubicó en 2024 como el tercer país extranjero, y primero entre los latinoamericanos, con mayor inversión en bienes raíces residenciales en Estados Unidos, con 4.4 mil millones de dólares. Este interés refleja la tendencia de inversionistas que, ante la volatilidad regional, buscan resguardar su capital en mercados más sólidos. En paralelo, la inclusión financiera en la región ha crecido aceleradamente, pasando de 55% en 2017 a 74% en 2024, lo que abre la puerta a nuevas soluciones que integren inversión y servicios financieros internacionales.

En este escenario, Dividenz presentó su cuenta con beneficios: mediante una suscripción mensual, Dividenz Account habilita funcionalidades exclusivas como una cuenta remunerada en USD que brinda hasta 7% APY con rendimientos diarios sobre el saldo en cuenta y liquidez inmediata, hasta 4% de cashback por compras y una tarjeta Mastercard para operar globalmente. A diferencia de otras plataformas, los beneficios de Dividenz Account están respaldados por activos inmobiliarios multifamiliares, industriales y comerciales reales, ya construidos y en operación, ubicados en los mercados más sólidos de Estados Unidos.

Por otra parte, la cuenta se posiciona como una herramienta estratégica para proteger fondos de reserva en dólares de los usuarios dentro del sistema financiero estadounidense. Los fondos líquidos de los clientes se mantienen en cuentas de custodia FBO en Chase Bank N.A., el banco más grande de Estados Unidos, lo que garantiza altos estándares de seguridad y solidez operativa.

Sobre el lanzamiento, Iván Chomer, CEO de Dividenz, señaló: «Estos nuevos beneficios están pensados para acompañar a nuestros clientes en su día a día. Queremos que Dividenz Account sea su aliada: una cuenta remunerada en dólares que les permita invertir, comprar y acceder a beneficios exclusivos, de forma simple y en un solo lugar, con la seguridad de tener sus fondos resguardados en EE.UU».

Durante la presentación, Mariza Alvarado subrayó: «Con Dividenz Account acercamos a los inversionistas latinoamericanos una herramienta diseñada para responder a sus necesidades reales: proteger su capital, hacerlo crecer en dólares y disponer de él en todo momento. Nuestro objetivo es que encuentren en un solo lugar la solidez del Real Estate en Estados Unidos a través de productos financieros y de inversión de primer nivel».



