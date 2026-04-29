Nace ML Rugged, empresa mexicana de tecnología de movilidad ruda

La firma, que operaba bajo la licencia Minno Rugged, evoluciona hacia una identidad propia para competir en mercados internacionales con una estrategia de precios más agresiva. Bajo el liderazgo de Carlos Sandoval, ML Rugged mantiene el equipo experto, la infraestructura técnica, y fortalece su portafolio para los sectores restaurantero, minero, logístico, manufacturero y retail, entre otros.

Empresa especializada en soluciones de cómputo rudo, que operaba bajo la licencia Minno Rugged anunció el lanzamiento oficial de su marca propia: ML Rugged. Esta transición marca la independencia operativa y tecnológica de la compañía mexicana, con el objetivo de capturar una mayor cuota de mercado en México y extranjero.

La creación de ML Rugged responde a una evolución del modelo de negocio liderado por Carlos Sandoval, quien se mantiene al frente de la operación. Esta autonomía impulsa mejores precios y ahorros directos al usuario final y a sus canales de distribución, sin comprometer la calidad ni los estándares de resistencia militar que caracterizan a sus dispositivos de alto desempeño.

«El mercado de tecnología ruda ha cambiado; hoy las empresas buscan eficiencia operativa sin las barreras de costos», señaló Carlos Sandoval. «ML Rugged nace con el ADN de una estructura experimentada, pero con la agilidad de una marca mexicana que tiene el control total de su ingeniería y, sobre todo, de su soporte técnico, que es donde realmente se gana la confianza de los clientes».

A diferencia de los modelos de negocio basados en la importación pasiva, para ML Rugged su pilar estratégico será la atención post venta mejorada. La compañía mantendrá su sede en México para ofrecer servicios de reparación, mantenimiento y garantías inmediatas, un factor crítico para industrias donde el tiempo de inactividad genera pérdidas millonarias, como la portuaria o la manufacturera.

«ML Rugged es nuestra respuesta a una industria que no puede permitirse un segundo de inactividad», afirma Carlos Sandoval, Director General de ML Rugged. «Hemos evolucionado para ser más que un proveedor de dispositivos; un centro de soluciones. Al ser una marca mexicana con visión internacional, el hardware es solo la mitad de la ecuación; la otra mitad es un soporte técnico inmediato y una atención personalizada que las marcas globales simplemente no pueden replicar».

Asimismo, la firma confirma que su modelo de expansión será híbrido, fortaleciendo sus alianzas con canales de distribución y manteniendo la atención a grandes clientes directos. El catálogo de productos no solo conservará las soluciones probadas en el mercado, sino que se ampliará con nuevas terminales móviles y tablets configuradas específicamente para los sectores de hospitality (restaurantes y hoteles), retail y minería de profundidad.

Para efectos administrativos y de certidumbre ante sus socios comerciales, la empresa informa que mantendrá su razón social como Minno Latam S. de R. L. de C. V. , aunque toda su actividad comercial y el desarrollo de nuevos productos se consolidarán bajo la identidad de ML Rugged. Con esta estructura, el mismo equipo de ingeniería y soporte que ha operado en los últimos años garantiza una transición transparente y sin interrupciones para los contratos actuales.

Con este lanzamiento, ML Rugged busca posicionarse como el referente mexicano de hardware para condiciones extremas, demostrando que la soberanía tecnológica local es el camino hacia una digitalización más rentable y eficiente para la industria global.