Minsait: El sistema de crédito en México necesita moverse a otra velocidad

De acuerdo con Jesús Flores Meunier, director de Servicios Financieros de Minsait, una empresa de Indra Group, los procesos de otorgamiento siguen operando con lógica tradicional en un entorno que exige inmediatez. Hoy el uso de la tecnología está redefiniendo cómo se evalúa, procesa y escala el crédito en el sistema mexicano.

El acceso al crédito en México continúa siendo una de las principales limitantes para el crecimiento empresarial. A pesar de la relevancia del sistema financiero y de la necesidad de ampliar el financiamiento, el flujo de crédito sigue enfrentando barreras que responden más a su diseño operativo que a la disponibilidad de recursos.

Durante años, los procesos de originación y evaluación se han construido bajo esquemas pensados para grandes corporativos. Con el tiempo, estos mismos modelos se extendieron hacia segmentos como las PyMEs, generando una operación que hoy resulta poco alineada con su realidad.

En la práctica, esto se traduce en procesos largos, fragmentados y con múltiples puntos de fricción. El onboarding y la evaluación concentran gran parte de esta complejidad: solicitudes que requieren información repetida, validaciones en distintas etapas y criterios que no reflejan la dinámica operativa de los negocios.

La complejidad del proceso como freno al crédito

Para las empresas, especialmente las PyMEs, el impacto es directo. El tiempo que toma acceder a financiamiento puede frenar decisiones clave de operación, expansión o inversión. Para las instituciones financieras y los actores que atienden a este segmento, la carga operativa y la fragmentación de procesos dificultan la eficiencia y reducen la velocidad de respuesta al mercado.

«Hoy pedir crédito sigue siendo más complicado de lo que debería. El sistema financiero necesita procesar crédito a la velocidad a la que operan las PyMEs», señala Jesús Flores, director de Servicios Financieros de Minsait en México.

Este desajuste entre la velocidad del negocio y la velocidad del crédito se ha convertido en uno de los principales retos del sector.

A nivel macro, la oportunidad es evidente. El nivel de penetración del crédito en México continúa por debajo de otras economías, mientras que existe una base amplia de empresas con potencial de financiamiento que aún no está siendo atendida de manera eficiente.

Un cambio impulsado por tecnología

Frente a este escenario, el sistema financiero está entrando en una fase de transformación operativa. La digitalización del crédito ya no se limita a mejorar interfaces o canales, sino que está redefiniendo el corazón del proceso: cómo se integra la información, cómo se evalúa el riesgo y cómo se toma la decisión.

Tecnologías como la inteligencia artificial, la integración de datos en tiempo real y los modelos de servicio bajo demanda están permitiendo consolidar en un solo flujo procesos que antes operaban de forma aislada.

Esto implica pasar de esquemas fragmentados a modelos integrados donde el onboarding, la validación, la evaluación y la originación se ejecutan de forma continua, reduciendo tiempos y mejorando la trazabilidad.

«El reto está en simplificar cómo se decide el crédito. Integrar procesos y datos permite construir un sistema más ágil, con mayor capacidad de respuesta y mejor alineado con el mercado», explica Flores.

De procesos manuales a modelos escalables

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de operar el crédito bajo esquemas más industrializados. Este enfoque permite atender mayores volúmenes sin incrementar proporcionalmente la carga operativa, manteniendo consistencia en la evaluación y control en la operación.

En términos prácticos, esto se traduce en decisiones más rápidas, procesos digitales y una experiencia más fluida para el usuario final. La diferencia frente a los modelos tradicionales es significativa: ciclos que antes tomaban semanas o meses comienzan a resolverse en días.

Además, la integración de múltiples fuentes de datos permite construir perfiles de riesgo más completos, ampliando el universo de empresas que pueden ser evaluadas bajo criterios más precisos.

El sistema financiero mexicano enfrenta una presión creciente para ampliar el acceso al crédito y hacerlo de forma más eficiente. La competencia, la evolución regulatoria y la entrada de nuevos modelos operativos están acelerando este proceso.

En este contexto, la capacidad de procesar crédito de manera ágil, precisa y escalable se está convirtiendo en un factor determinante de competitividad.

La conversación ya no gira en torno a cuánto crédito existe en el sistema, sino a la capacidad de ponerlo en circulación de forma efectiva.

En este escenario, firmas tecnológicas con conocimiento del sector financiero —como Minsait— están avanzando en modelos que permiten rediseñar estos procesos desde dentro de las instituciones, integrando datos, automatización y nuevas capacidades de decisión.

Minsait es la compañía del Grupo Indra líder en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas. Presenta un alto grado de especialización, amplia experiencia en el negocio tecnológico avanzado, conocimiento sectorial y un talento multidisciplinar formado por miles de profesionales en todo el mundo. Minsait está a la vanguardia de la nueva digitalización con capacidades punteras en inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad y otras tecnologías transformadoras. Con ello, impulsa los negocios y genera grandes impactos en la sociedad, gracias a una oferta digital de servicios de alto valor añadido, soluciones conectadas a medida para todos los ámbitos de actividad y acuerdos con los socios más relevantes del mercado.

Indra Group es la multinacional de referencia y una de las principales compañías de América Latina y Europa de defensa y tecnologías avanzadas. Tiene una posición de liderazgo en los negocios de defensa, espacio, gestión del tráfico aéreo, movilidad y tecnologías disruptivas, a través de Minsait, e integra en IndraMind sus capacidades de IA soberana, ciberseguridad y ciberdefensa. Desde 1997, impulsa un futuro más seguro y conectado en México a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento en sectores estratégicos como servicios financieros, industria y consumo, energía, telecomunicaciones, movilidad y ciberseguridad, entre otros. Además, en el país su tecnología habilita la interacción diaria de más de 30 millones de personas en plataformas financieras y de seguros; en Industria y Consumo, optimiza la cadena de suministro y la eficiencia operativa de más de 7,000 tiendas y 92,000 puntos de venta. Además participa en el transporte de más de 78 millones de personas, opera en más del 90% de la infraestructura carretera concesionada del país. Desde su Cyber Defense Center, protege más de 300 plantas industriales en cinco continentes y ofrece una propuesta integral de ciberseguridad alineada con el NIST Cybersecurity Framework, con foco en entornos OT y soluciones basadas en inteligencia artificial. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.