Rey Mysterio y ¡Viva Calavera! conquistan el mundo del coleccionismo

Rey Mysterio, el luchador mexicano más reconocido en la historia del entretenimiento deportivo mundial, y ¡Viva Calavera!, estudio creativo mexicano, anuncian el lanzamiento oficial de la figura de vinilo de edición limitada Rey Mysterio vs. La Oscuridad, en colaboración con la plataforma de coleccionables Toymak3rs

México vuelve a dejar huella.

El lanzamiento se realiza el 28 de abril de 2026 exclusivamente en playgrounddrops.com, por un tiempo limitado.

Este lanzamiento es la demostración de que el talento mexicano, su creatividad, su cultura y su identidad tiene lugar y protagonismo en los mercados más competitivos del mundo.

Hecho en México, para todo el mundo

Detrás del diseño de la figura está ¡Viva Calavera!, un estudio creativo especializado en animación y narrativa, fundado por los enmascarados Calavera Hermanos, quienes además son los creadores de la serie animada Rey Mysterio vs. La Oscuridad, desarrollada junto con Cartoon Network LATAM.

En un mercado global de coleccionables dominado por estudios estadounidenses, japoneses y europeos, ¡Viva Calavera! llega con nombre propio, con identidad propia y con una pieza que el mundo va a querer tener.

«Trabajar con Rey en este proyecto significó trabajar con el símbolo vivo de toda una cultura, y un ídolo nuestro. La máscara, el estilo, la tradición; todo eso lo llevamos a la animación en Rey Mysterio vs. La Oscuridad, y ahora, esa misma energía existe en forma de coleccionable», explica Mestizo Enmascarado, cofundador de ¡Viva Calavera!, el estudio creativo de Ciudad de México.

Rey Mysterio: leyenda del deporte y la cultura mexicana

Rey Mysterio lleva más de tres décadas representando a México en los escenarios más grandes del mundo. Desde Tijuana hasta los estadios más icónicos de Estados Unidos y Europa, la máscara que porta no es solo un accesorio: es una declaración de origen, de cultura, de pertenencia.

Durante 11 años, Mysterio trabajó en el desarrollo de Rey Mysterio vs. La Oscuridad junto con el equipo de ¡Viva Calavera!, una serie animada que toma la historia, los valores y la estética de la lucha libre mexicana como columna vertebral de su narrativa. Este lanzamiento es la extensión física de ese universo y la prueba de que un mexicano puede construir una propiedad intelectual que compite con cualquier franquicia internacional.

«La máscara siempre ha representado algo más grande: cultura, resiliencia e identidad. Este proyecto lleva esa historia a un nuevo mundo. Trabajamos 11 años en esto. En cada paso quise que fuera fiel a mis raíces y a lo que la lucha libre significa no solo para México, sino para el mundo», relata Rey Mysterio, miembro del Salón de la Fama de la WWE y productor ejecutivo de Rey Mysterio vs. La Oscuridad.

Este no es cualquier coleccionable

Cada figura incluye un chip RFID integrado que desbloquea una experiencia digital exclusiva para el coleccionista: acceso a contenido inédito, prioridad en futuros lanzamientos y acceso a la narrativa en expansión del universo Rey Mysterio vs. La Oscuridad.

Lo físico y lo digital convergen en un solo objeto, diseñado por mexicanos, protagonizado por un mexicano y distribuido al mundo entero.

Toymak3rs, plataforma de coleccionables que ha trabajado con artistas y marcas como Deadmau5, Rauw Alejandro, Care Bears y Pudgy Penguins, señala este lanzamiento como el más ambicioso en términos narrativos y culturales de su historia.

Edición única 1-de-1

Además; se producirá una sola figura variante, entregada al azar. Esta figura, de color dorado uniforme, es una pieza única que tendrá una experiencia digital sorpresa a la que solo un fan tendrá la oportunidad de acceder.

Dónde conseguirla?

La figura de vinilo Rey Mysterio vs. La Oscuridad estará disponible a partir del 28 de abril de 2026 en playgrounddrops.com

Acerca de ¡Viva Calavera!

Fundado por los misteriosos Calavera Hermanos, ¡Viva Calavera! es un estudio creativo dedicado a los medios narrativos como videojuegos, cómics y animación. Está conformado por artistas de todo el continente que buscan llevar el nombre de México a todo lo alto.

Acerca de Rey Mysterio vs. La Oscuridad

Rey Mysterio vs. La Oscuridad es una serie animada creada por los Calavera Hermanos junto con Rey Mysterio y desarrollada por Cartoon Network LATAM y ¡Viva Calavera! La serie fusiona la historia y la cultura de México, la iconografía de la lucha libre y una narrativa visual poderosa inspirada en animación japonesa, dirigida a audiencias de todas las edades. La primera temporada está disponible en HBO Max.

Además, los Calavera Hermanos han adaptado la historia en cómic. Dos números están disponibles en tiendas especializadas y convenciones; con más números próximos a publicarse.

Acerca de Toymak3rs

Toymak3rs es una plataforma internacional de coleccionables que une el mundo del deporte, la música y la cultura a través de objetos de edición limitada. Rey Mysterio vs. La Oscuridad representa su lanzamiento más ambicioso hasta la fecha.