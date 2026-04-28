NetApp gana premio de Google Cloud al Socio del Año en Modernización de Infraestructura para Almacenamiento

NetApp es reconocido por Google Cloud como Socio del Año 2026 en Almacenamiento, consolidando su liderazgo en modernización de infraestructura y habilitación de cargas empresariales y de IA en la nube

NetApp (NASDAQ: NTAP), la compañía de infraestructura de datos inteligente, anunció hoy que ha sido reconocida con el premio 2026 de Google Cloud al Socio del Año en Modernización de Infraestructura para Almacenamiento.

NetApp está siendo reconocida por sus logros dentro del ecosistema de Google Cloud, ayudando a clientes conjuntos a modernizar su infraestructura y ejecutar cargas de trabajo empresariales en la nube mediante Google Cloud NetApp Volumes.

«Los Google Cloud Partner Awards reconocen la innovación estratégica y el valor medible que los socios aportan a los clientes», afirmó Kevin Ichhpurani, presidente del Ecosistema Global de Socios y Canales de Google Cloud. «Enorgullece nombrar a NetApp como ganador del premio Google Cloud Partner 2026, celebrando su papel en impulsar el éxito de los clientes durante el último año».

El premio al Socio del Año en Modernización de Infraestructura para Almacenamiento reconoce a los socios que han ayudado a sus clientes a modernizar su infraestructura mediante el uso de soluciones innovadoras de Google Cloud, logrando mayor agilidad, escalabilidad y eficiencia de costos. La colaboración tecnológica entre NetApp y Google Cloud dio lugar al desarrollo de Google Cloud NetApp Volumes, el primer servicio nativo de almacenamiento de Google Cloud, que permite a los clientes adoptar más fácilmente una infraestructura de datos inteligente, responder a las demandas de cargas de trabajo empresariales modernas y prepararse para el futuro.

«Este reconocimiento por séptima ocasión refleja el trabajo que se ha realizado con Google Cloud para ayudar a los clientes a ejecutar cargas de trabajo empresariales en la nube sin necesidad de reestructurar su arquitectura», señaló Pravjit Tiwana, vicepresidente sénior y gerente general de Cloud Storage and Services en NetApp. «Con Google Cloud NetApp Volumes, los clientes pueden llevar sus datos a Google Cloud y utilizarlos para aplicaciones e inteligencia artificial sin añadir complejidad».

Este es el séptimo premio Google Cloud Partner of the Year para NetApp. Durante el último año, ambas compañías ampliaron las capacidades de Google Cloud NetApp Volumes, incorporando almacenamiento en bloques e integraciones más estrechas con servicios de Google Cloud como Google Cloud Assist y Gemini CLI Extensions. Estas mejoras permiten a los clientes trasladar sus datos a Google Cloud y utilizarlos directamente con los servicios de inteligencia artificial de Google de forma ágil y sin fricciones.