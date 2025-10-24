Malasia amplía las comunicaciones seguras de BlackBerry para las cumbres 46.ª y 47.ª de la ASEAN

Malasia moderniza el mando y control móvil, garantizando la seguridad de las comunicaciones de voz y mensajería para la coordinación entre organismos con BlackBerry AtHoc y BlackBerry SecuSUITE

LATINOAMÉRICA (Octubre 24 de 2025). BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB) ha anunciado hoy que Malasia ha implementado BlackBerry® AtHoc® y BlackBerry® SecuSUITE® para garantizar la seguridad de las comunicaciones y proteger a las personas durante los eventos de la Cumbre de la ASEAN en 2025, incluida la 46.ª Cumbre de la ASEAN celebrada en mayo y la 47.ª Cumbre de la ASEAN que tendrá lugar en Kuala Lumpur del 26 al 28 de octubre.

Las cumbres de la ASEAN se encuentran entre los eventos diplomáticos más complejos de la región, con más de 500 reuniones y miles de personas de múltiples organismos gubernamentales. Coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia a través de la Secretaría Logística Principal de la ASEAN (SILA), las cumbres reúnen a jefes de Estado, ministros y funcionarios de los países miembros de la ASEAN y socios clave de América, Europa, África y Asia.

Tras una implementación exitosa en la 46.ª Cumbre, SILA ha ampliado el uso de la plataforma de comunicaciones seguras de BlackBerry para proteger las operaciones de mando y control, tanto dentro del centro de operaciones de la Cumbre como durante los desplazamientos. A medida que los actores maliciosos disponen cada vez más de capacidades avanzadas de inteligencia de señales, la protección de las comunicaciones móviles nunca ha sido tan importante.

BlackBerry AtHoc, una plataforma de gestión de eventos críticos, combina notificaciones de emergencia seguras con herramientas de respuesta a incidentes para permitir la coordinación móvil en tiempo real entre agencias. BlackBerry SecuSUITE, una solución de voz y mensajería segura de grado militar certificada por la OTAN, protege las conversaciones confidenciales contra la interceptación y el espionaje dirigidos a las comunicaciones móviles.

“Alrededor del 80% de nuestras comunicaciones interinstitucionales están protegidas, y algunas son altamente confidenciales y están directamente relacionadas con la seguridad de jefes de Estado y funcionarios. Con BlackBerry, hemos encontrado una plataforma de comunicaciones abierta y cifrada que protege la información confidencial y mejora la coordinación”, afirmó Su Excelencia Raja Saifful Ridzuwan Raja Kamaruddin, director de SILA.

“Como presidente de la ASEAN en 2025, Malasia está estableciendo un nuevo estándar para las comunicaciones seguras soberanas a gran escala. BlackBerry tiene el honor de apoyar a SILA y al Gobierno de Malasia con soluciones avanzadas de grado militar que protegen a las personas, protegen las conversaciones confidenciales y mantienen las operaciones complejas en tiempo real”, añadió John Giamatteo, director ejecutivo de BlackBerry.

Durante la 46.ª Cumbre, 100 oficiales de enlace (LO) utilizaron BlackBerry AtHoc para enviar alertas seguras basadas en la ubicación y gestionar la coordinación. La próxima 47.ª Cumbre ampliará el número de oficiales de enlace a 150, todos ellos equipados con AtHoc y SecuSUITE en dispositivos iOS y Android estándar. Esta flexibilidad permite a los oficiales de enlace comunicarse de forma segura con las delegaciones visitantes y los equipos extranjeros, lo que reduce el número de dispositivos necesarios y mantiene el cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones de voz y la seguridad de los mensajes desde cualquier lugar.

BlackBerry AtHoc también permite el mando y control móvil, lo que ayuda a los funcionarios a supervisar los movimientos, responder rápidamente a incidentes meteorológicos o de seguridad y coordinarse a la perfección entre organismos como la Real Policía de Malasia (PDRM) utilizando información validada y segura.

“Cinco minutos pueden significar 50 mensajes perdidos”, añadió Su Excelencia Raja Saifful. “BlackBerry AtHoc agiliza la comunicación entre organismos, mientras que SecuSUITE cifra las instrucciones de voz para evitar escuchas y filtraciones. Para la 47.ª Cumbre de la ASEAN, estamos ampliando ambas soluciones con el fin de garantizar un evento seguro, fluido y altamente coordinado”.

La tecnología y los estándares utilizados son comparables a los empleados durante las cumbres y reuniones ministeriales del G7 de 2018 y 2025, en las que la Oficina de Gestión de Cumbres del Gobierno de Canadá, dependiente del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, confió en BlackBerry AtHoc para garantizar una comunicación segura e integrada entre múltiples departamentos gubernamentales, estableciendo así un punto de referencia en materia de resiliencia operativa y colaboración interinstitucional.

Se puede ver el vídeo aquí. Más información en BlackBerry.com o @BlackBerry.

Sobre BlackBerry

BlackBerry (NYSE:BB)(TSX:BB) proporciona a empresas y gobiernos el software y los servicios inteligentes que impulsan el mundo. Con sede en Waterloo, Ontario, el software básico de alto rendimiento de la empresa permite a los principales fabricantes de automóviles y gigantes industriales desarrollar aplicaciones transformadoras, generar nuevas fuentes de ingresos y lanzar modelos de negocio innovadores, todo ello sin sacrificar la seguridad y la fiabilidad. Con una larga tradición en comunicaciones seguras, BlackBerry ofrece resiliencia operativa con una cartera completa, altamente segura y ampliamente certificada para la fortificación móvil, las comunicaciones de misión crítica y la gestión de eventos críticos.

Las marcas comerciales, incluidas, entre otras, BLACKBERRY y EMBLEM Design, son marcas comerciales o marcas registradas de BlackBerry Limited, y los derechos exclusivos sobre dichas marcas comerciales están expresamente reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. BlackBerry no se hace responsable de los productos o servicios de terceros.

Contacto

Nombre contacto: BlackBerry Media Relations

Descripción contacto: BlackBerry Media Relations

Teléfono de contacto: +1 519597-7273

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AWNewsCenter Mexico