El Sofitel brilló con la magia de Colectivo ADN: arte, lujo y velocidad en 'El Arte del Gran Premio'

El Hotel Sofitel Reforma se convirtió en el epicentro del arte, la cultura y el lujo con la celebración de ‘El Arte del Gran Premio’, evento organizado por Colectivo ADN y Sofitel que reunió a más de 700 invitados entre empresarios, artistas y líderes de opinión, marcando un nuevo hito en la agenda cultural de la Fórmula 1 en México

El Hotel Sofitel de Paseo de la Reforma se transformó anoche en el epicentro del glamour, la cultura y el arte con la celebración de ‘El Arte del Gran Premio’, una experiencia multisensorial que fusionó arte contemporáneo, diseño, lujo internacional y la adrenalina de la Fórmula 1.

Organizado por Colectivo ADN y Sofitel, el evento reunió a más de 700 invitados selectos —entre ellos empresarios, coleccionistas, diplomáticos, artistas, diseñadores y líderes de opinión— en una noche que será recordada como el evento del año en la Ciudad de México. Desde el primer instante, la atmósfera fue una declaración de estilo: alfombra roja, flashes, esculturas monumentales y un recorrido curatorial que convirtió cada rincón del hotel en una galería viviente.

El lobby principal recibió a los asistentes con una escultura a escala real de un auto de Fórmula 1 intervenido por el artista José Gomseg, pieza central que capturó la esencia del evento: la unión entre la ingeniería y el arte.

Las obras de Pedro Friedeberg, Pablo Fierro, Alejandro Baruch y José Cacho convivieron con intervenciones en vivo de artistas como Adry Balbo, Simona Ahued y Estephania Barba, quienes convirtieron el lobby del piso 13 en un espectáculo de arte performativo que deslumbró a los invitados.

El Salón Versalles, corazón del evento, fue testigo de una noche cargada de emociones: desfiles artísticos, presentaciones musicales y la entrega de reconocimientos internacionales, donde Victory Lab, firma mexicana de comunicación estratégica, entregó galardones.

Más allá de un evento, ‘El Arte del Gran Premio’ representó una declaración cultural y estética de México ante el mundo, consolidando al país como referente internacional de arte, lujo y hospitalidad durante la semana más importante de la Fórmula 1.



Source: Mexicomex Comunicae