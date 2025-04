José Rafael Cordero Sánchez lanza tres sencillos: 'Ser Tú Mismo', 'Cumplirás' y 'Me Iré de Aquí'

El influencer sigue comprometido con la música y el activismo y lo demuestra a través de sus canciones

El venezolano José Rafael Cordero Sánchez, llega con su influencia cargada de proyectos positivos, el compositor, músico y creador de contenido, continúa dejando una huella significativa en la industria musical y en su comunidad a través de su arte y su activismo. Con el lanzamiento de tres sencillos, «Ser Tú Mismo«, «Cumplirás» y «Me Iré de Aquí«, Cordero Sánchez está consolidando su carrera y expandiendo su influencia en el mundo de la música.

En su primer «Ser Tú Mismo«, el influencer ofrece un mensaje poderoso sobre la autenticidad, invitando a sus oyentes a abrazar su individualidad y a no dejarse llevar por las expectativas externas. Con una propuesta fresca y emotiva, esta canción resalta la importancia de ser fiel a uno mismo en tiempos de presión social.

Por su parte, «Cumplirás» es una reflexión sobre la perseverancia y la determinación para alcanzar los objetivos. Con un estilo cercano, Cordero Sánchez transmite la idea de que, a pesar de las dificultades, siempre es posible lograr lo que uno se propone. La canción resuena con aquellos que buscan inspiración para superar obstáculos en su camino.

El tercer sencillo, «Me Iré de Aquí«, presenta una visión más introspectiva y melancólica. A través de una letra sincera, Cordero Sánchez expresa sus sentimientos de querer liberarse de lo que no le permite crecer, tanto personal como profesionalmente. La canción ofrece un enfoque sobre la importancia de saber cuándo es momento de cambiar y de dejar ir lo que no aporta y encontrar un lugar donde tengas paz y estabilidad.

Además de su música, ha destacado por su labor como activista en pro del bienestar animal. A través de sus redes sociales, el artista ha utilizado su plataforma para promover la protección y el respeto hacia los animales, contribuyendo a crear conciencia sobre la importancia de adoptar una postura más responsable hacia el medio ambiente y las especies en peligro de extinción. Su activismo se manifiesta en campañas, publicaciones educativas y apoyo a diversas organizaciones que luchan por los derechos de los animales.

Como creador de contenido, Cordero Sánchez también se ha ganado la admiración de su audiencia al compartir su día a día, reflexiones sobre temas sociales, sus viajes y su música a través de plataformas digitales. Su autenticidad, tanto en su arte como en su vida personal, le ha permitido conectar profundamente con una comunidad diversa y comprometida.

José Rafael sigue demostrando que su influencia va más allá de la música, construyendo un legado tanto en el ámbito artístico como en el activismo social. Con su música, sus acciones y su compromiso, continúa inspirando a una nueva generación de artistas y ciudadanos responsables.

Vídeos

José Rafael Cordero Sánchez – Ser tú mismo (Official video)

José Rafael Cordero Sánchez – Cumplirás (Official Video)

José Rafael Cordero Sánchez – Me iré de aquí (Official video)



