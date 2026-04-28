POND’S nombra a Urassaya «Yaya» Sperbund como embajadora global de la marca

Una asociación distintiva que une el legado de innovación de POND’S con uno de los talentos más icónicos de Asia, conocida por convertir la imaginación en realidad

POND’S SKIN INSTITUTE, la icónica marca global de belleza con 180 años de innovación en el cuidado de la piel, se enorgullece de anunciar a la actriz y modelo tailandesa Urassaya «Yaya» Sperbund como su nueva embajadora global. Desde sus primeros días frente a la cámara hasta convertirse en una de las figuras culturales más influyentes de Asia, Yaya encarna un espíritu que define hoy a POND’S: el poder de la reinvención, la imaginación y la determinación de transformar visiones audaces en realidad.

Yaya ha construido una carrera marcada por la creatividad, la disciplina y una disposición valiente a evolucionar. Con el tiempo, ha pasado de ser una querida figura nacional a un icono global en la moda, el entretenimiento y la cultura, redefiniendo continuamente lo que es posible. Esta visión se alinea con la constante reinvención e innovación de POND’S, que combina ciencia avanzada en el cuidado de la piel con experiencias imaginativas para ofrecer soluciones de cuidado de la piel significativas para mujeres de todo el mundo.

Una relación de larga duración, ahora en un escenario global

La relación de Yaya con POND’S se extiende por más de una década y se ha convertido en una de las asociaciones más duraderas de la marca. A lo largo de los años, ha sido una cara de confianza y familiaridad a medida que POND’S introducía nuevas innovaciones en el cuidado de la piel y reforzaba su liderazgo científico en Asia y más allá.

Más recientemente, Yaya ha continuado su papel como embajadora principal de POND’S en Tailandia, representando a la marca en importantes campañas e iniciativas. A través de su asociación de larga duración, ha desempeñado un papel clave en fortalecer la conexión de POND’S con los consumidores tailandeses, defendiendo su compromiso con la ciencia avanzada del cuidado de la piel e inspirando a mujeres a confiar en su piel.

Urassaya «Yaya» Sperbund, embajadora global de POND’S, declaró: «Me siento muy honrada de comenzar este nuevo capítulo global con POND’S. El cuidado de la piel forma parte de cómo me preparo para mostrar mi mejor versión, con confianza, creatividad, imaginación e intención. Al mirar hacia un año emocionante con nuevos proyectos y mi boda, recuerdo que cuidar nuestra piel también significa creer en ti misma y abrazar lo que está por venir. La visión de POND’S es seguir redefiniendo lo posible, y me enorgullece compartirlo con personas de todo el mundo».

Rohit Pathak, responsable global de marca de POND’S, añadió: «Yaya refleja el espíritu de POND’S hoy: la creencia de que incluso los sueños más ambiciosos pueden hacerse realidad mediante la imaginación y la determinación. Haber crecido con la marca durante muchos años, representa tanto nuestra herencia como nuestro impulso mientras damos forma al futuro de la innovación en el cuidado de la piel. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Yaya como nuestra embajadora global mientras llevamos la próxima era de POND’S a mujeres de todo el mundo».

Con la reinvención y la imaginación en el centro de esta asociación, POND’S reafirma con orgullo su creencia en las posibilidades cotidianas hechas realidad a través de la ciencia del cuidado de la piel al dar la bienvenida a Yaya como su embajadora global de marca.

POND’S, incluidos los últimos productos de sus colecciones Age Miracle, Bright Miracle, Hydra Miracle y UV Miracle, está disponible en los principales minoristas, farmacias y plataformas online en varios mercados globales, incluidos Filipinas, Indonesia, México y Tailandia.

Sobre POND’S SKIN INSTITUTE

Desde 1846, POND’S SKIN INSTITUTE ha estado a la vanguardia ayudando a generaciones de personas a alcanzar su mejor piel mediante innovaciones y tecnologías pioneras. POND’S SKIN INSTITUTE cuenta con una reconocida comunidad científica con cientos de científicos trabajando en cinco centros de investigación y desarrollo en todo el mundo.

Sobre UNILEVER

Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de productos de Belleza y Bienestar, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar y Alimentación, con ventas en más de 190 países y productos utilizados por 3.400 millones de personas cada día. Cuenta con 128.000 empleados y generó ventas de 60.800 millones de euros en 2024.

Para más información sobre Unilever y sus marcas, visitar www.unilever.com.