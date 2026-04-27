UPS impulsa intervención de fortalecimiento de arbolado urbano en Tijuana bajo criterios de ingeniería ecológica

El sábado la empresa UPS llevó a cabo una intervención de fortalecimiento de cobertura vegetal en la Unidad Deportiva CREA, en la ciudad de Tijuana, mediante una jornada estructurada de voluntariado corporativo con acompañamiento técnico especializado

La intervención fue diseñada y ejecutada en colaboracion y bajo el respaldo tecnico de ASES, empresa lidee en ingeniería ecológica, priorizando la integración funcional con el arbolado existente y evitando prácticas de plantación indiscriminada. A diferencia de esquemas tradicionales de reforestación masiva, el proyecto se enfocó en un proceso de redensificación estratégica, orientado a ocupar espacios previamente identificados con baja densidad de vegetación dentro de un sistema urbano ya establecido.

El diseño de la intervención partió de un análisis previo en campo, que permitió identificar vacíos en la estructura del arbolado, evaluar condiciones ecológicas y validar la viabilidad operativa del espacio. Esta aproximación busca evitar problemáticas comunes en iniciativas de plantación no planificadas, como la competencia por recursos o la baja tasa de establecimiento.

La intervención se llevó a cabo en coordinación con autoridades ambientales locales, en alineación con necesidades previamente identificadas en el territorio.

Es importante señalar que esta intervención corresponde a una acción puntual de establecimiento inicial de vegetación y no constituye por sí misma un proceso integral de restauración ecológica, ni sustituye las responsabilidades de manejo, mantenimiento y seguimiento continuo del arbolado, las cuales corresponden a la administración del sitio.

En este sentido, el impacto de la intervención dependerá directamente de la continuidad de prácticas como riego, manejo técnico y mantenimiento posterior.

Más allá de la plantación

El valor de este tipo de intervenciones radica en la participacion de las empresas y la ciudadania como parte del cumplimiento de sus objetivos de repsosnablidad ambiental en colabiración con las autoridades locales. Estos trabajos de parte de UPS-ASES se han desarrollado en el pasado en otros territorios del paísy más alla de la plantación representan una visión de la emprsa por generar un mensaje de sensibilizacioón sobre la importancia de las pequeñas acciones en favor del medio ambiente.

Este enfoque reconoce que la recuperación de sistemas urbanos es un proceso gradual, dependiente de múltiples factores ecológicos y de gestión, y que requiere continuidad más allá de acciones puntuales.