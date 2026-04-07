INFINITI Membership Experience: una Nueva Era de beneficios, servicios y experiencias exclusivas

INFINITI Membership Experience (IME) es la nueva propuesta integral de la marca que redefine el concepto de lujo automotriz al unir modelos de alta gama, servicios personalizados y experiencias exclusivas en un solo ecosistema. Asistencia vial 24/7, mantenimiento, Pick Up & Delivery y experiencias prémium, todo activado y gestionado desde MiINFINITI App: el centro digital de la membresía

INFINITI México presentó INFINITI Membership Experience (IME), una plataforma integral que fortalece la propuesta de lujo de la marca y consolida una auténtica propiedad de marca. Todos los propietarios de vehículos INFINITI en México se incorporan automáticamente a esta membresía, la cual integra modelos de alta gama, servicios personalizados y experiencias exclusivas.

Este programa está diseñado para profundizar la relación entre la marca y sus clientes, extendiendo el valor de la experiencia INFINITI más allá de la propiedad del vehículo.

Este programa marca un hito en la evolución de la experiencia automotriz y reafirma la visión de INFINITI de ofrecer un Lujo Inteligente. Eleva el estándar de servicio mediante un modelo totalmente personalizado que transforma la relación con los clientes en México. Prioriza la conexión humana, la satisfacción total del invitado y un estilo de vida sofisticado y sin complicaciones.

Todo ello se integra y se gestiona desde MiINFINITI App, la plataforma digital que brinda a los propietarios una conexión segura y personalizada con la marca desde cualquier lugar.

«INFINITI Membership Experience es la punta de lanza de la Nueva Era INFINITI, que genera una llave a un estilo de vida donde el lujo se vive en cada interacción que se tiene con la marca. Hemos creado este concepto para transformar la propiedad de un vehículo en una experiencia completa y conectada. Todo está diseñado para superar las expectativas de una audiencia que valora la excelencia, el trato diferenciado y el confort en todos sus sentidos, con cobertura y servicio integrados», señaló Maricela Ramírez, subdirectora de Mercadotecnia y Experiencia al Cliente de INFINITI México, LATAM e Israel.

Beneficios y servicios que incluye IME

INFINITI Membership Experience agrupa tres pilares fundamentales: productos, servicios y experiencias, todos diseñados para enriquecer la vida del cliente dentro y fuera del vehículo.

1. Productos exclusivos: INFINITI Producto

El primer pilar busca preservar el valor, el desempeño y la belleza del vehículo INFINITI, con el que IME garantiza que cada propietario lo mantenga como nuevo, reflejando la filosofía de cuidado y excelencia de la marca, mediante:

Garantía incluida de 4 años u 120,000 km , con la opción de extenderla a los años 5 y 6. [1]

, con la opción de extenderla a los años 5 y 6. [1] Seguro contra robo de autopartes con suma asegurada por hasta $200,000 pesos. [2]

con suma asegurada [2] Protección estética desde la compra —pintura, golpes menores, faros, parabrisas— con cobertura por evento anual o conjunto de servicios hasta $15,000 pesos.

Refacciones y accesorios originales INFINITI.

Mantenimientos preventivos incluidos para mantener el vehículo en óptimas condiciones. [3]

2. Servicios pensados para el estilo de vida de los clientes: INFINITI Servicios

Los servicios incluidos en IME están diseñados para que cada interacción con INFINITI sea tan intuitiva y fluida como la experiencia de manejo:

Asistencia vial 24/7 con soporte integral para imprevistos en carretera o en ciudad.

con soporte integral para imprevistos en carretera o en ciudad. Pick Up & Delivery , servicio que recoge el vehículo INFINITI para mantenimiento y lo regresa a domicilio u oficina sin que el cliente se tenga que desplazar.

, servicio que recoge el vehículo INFINITI para mantenimiento y lo regresa a domicilio u oficina sin que el cliente se tenga que desplazar. INFINITI InTouch® Services y MiINFINITI App , que conectan al propietario con el vehículo y el ecosistema digital de la marca para gestionar servicios, asistencia y atención personalizada desde cualquier lugar.

y , que conectan al propietario con el vehículo y el ecosistema digital de la marca para gestionar servicios, asistencia y atención personalizada desde cualquier lugar. Atención al cliente especializado, con accesos directos por aplicación, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier consulta o requerimiento de forma personalizada, o bien, en cada Centro INFINITI.

3. Experiencias únicas y exclusivas

Más allá de servicios y productos tradicionales, IME ofrece experiencias diseñadas para enriquecer la vida de los invitados, con actividades que giran en torno al estilo de vida prémium.

Experiencias gastronómicas únicas en restaurantes exclusivos o eventos culinarios guiados por chefs reconocidos.

en restaurantes exclusivos o eventos culinarios guiados por chefs reconocidos. Bienestar y spa , con tratamientos personalizados para relajar cuerpo y mente.

, con tratamientos personalizados para relajar cuerpo y mente. Rutas sensoriales , viajes en destinos seleccionados donde la conducción se combina con momentos memorables.

, viajes en destinos seleccionados donde la conducción se combina con momentos memorables. Acceso prioritario y VIP a eventos, alianzas con marcas prémium y experiencias diseñadas exclusivamente para miembros IME.

Una propuesta única en la industria

A diferencia de los programas tradicionales de beneficios en el sector de lujo automotriz, INFINITI Membership Experience ha sido concebido como una propuesta integral, donde lo tangible —productos y servicios— se combina con lo intangible —experiencias de vida, atención personalizada y comunidad exclusiva—.

«Con INFINITI Membership Experience damos un paso decisivo en la evolución del lujo automotriz. Este programa refleja nuestra convicción de que el verdadero lujo no termina con la entrega de un vehículo, sino que inicia y se construye a través de una relación continua, personalizada y profundamente humana, basada en la hospitalidad japonesa y en una experiencia de servicio sin complicaciones para nuestros clientes», añadió Ramírez.

Un paso más en la Nueva Era INFINITI

El lanzamiento de INFINITI Membership Experience forma parte de un momento estratégico para la marca en México, que ha registrado un crecimiento sostenido en ventas de 16.1 % en el último año fiscal (en un año en el que el mercado automotriz prémium en el país retrocedió 8.4 %), y una expansión de su red de distribuidores, que en 2025 elevó su cobertura nacional al 85 %, una expansión que acercó la experiencia INFINITI a regiones clave, consolidando así al país como uno de los mercados más importantes para la marca a nivel global.

INFINITI Membership Experience nace de la fusión entre Japón y México: una hospitalidad que anticipa, belleza discreta, maestría paciente y devoción por el detalle; en diálogo con una cultura que innova desde sus raíces, y convierte el trayecto en arquitectura de experiencias. Aquí, la potencia se conduce con calma intencional y cada decisión tiene un propósito.

Más que un programa de beneficios, IME representa una invitación a vivir el lujo con propósito, a experimentar cada detalle sin complicaciones y a formar parte de una comunidad que comparte una visión de estilo de vida sofisticado y emocionalmente conectada con la marca.

[1] Vehículos nuevos INFINITI a partir de modelos 2024 comercializados en México, con menos de 6 meses de entrega o menos de 15,000 km recorridos. Aplica únicamente para unidades de uso particular.

[2] Para vehículos nuevos INFINITI 2025 en adelante, hasta por 2 eventos por año, con límite único combinado (LUC) durante la vigencia del seguro.

[3] Aplica exclusivamente para vehículos nuevos 2025 en adelante, los servicios dependen del modelo y año. Cada servicio se realiza en intervalos de tiempo o kilometraje, lo que ocurra primero, por ejemplo: QX50 y QX55 2025, cada 6 meses o 12 mil km; QX60 y QX80 2025, cada 12 meses o 15 mil km.