El amor permanece, el riesgo digital también, señala Incode

La celebración del Día de San Valentín dejó una derrama económica estimada en 61,604 millones de pesos en 2026. Flores, chocolates, experiencias y joyería incrementan su venta en línea como principales obsequios durante febrero

Aunque el Día de San Valentín ya pasó, el uso intensivo de plataformas digitales para compras y reservaciones mantiene vigente el riesgo de fraude en línea. Se estima que la celebración del Día de San Valentín dejó una derrama económica estimada en 61,604 millones de pesos, según estimaciones de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), impulsada por las compras en línea de flores, chocolates, joyería y experiencias.

Sin embargo, esta actividad transaccional también abrió la puerta a fraudes, suplantación de identidad y abusos de confianza que continúan durante todo febrero.

«En un entorno cada vez más digital, estas conexiones ocurren a través de plataformas, aplicaciones y transacciones en línea y los riesgos de seguridad se intensifican. Validar en tiempo real quién está detrás de cada transacción es clave para proteger tanto a usuarios como a empresas», agregó Castillo.

Se estima que aproximadamente uno de cada tres mexicanos utilizó recursos digitales para celebrar el 14 de febrero (26.2 %), ya sea para comprar regalos, enviar flores o adquirir boletos para experiencias, con un ticket promedio de 2,249 pesos, señala The CIU. Pero el fraude digital no solo se remite al 14 de febrero: el amor sigue en el aire y los riesgos también.

En muchos de estos casos, las estafas se materializan a través de páginas falsas, enlaces fraudulentos o perfiles apócrifos en redes sociales, donde el atacante no irrumpe por la fuerza, sino que entra porque alguien confió.

Incode recomienda mantener medidas de prevención en compras digitales:

Verificar la legitimidad de los sitios y que sean oficiales.

Evitar dar click en enlaces sospechosos.

No compartir datos sensibles por mensajería.

Evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones sensibles.

Desconfiar de ofertas extremadamente atractivas o mensajes urgentes.

Detrás de estas cifras hay historias reales: personas que buscaban sorprender con un regalo y terminaron enfrentando cargos no reconocidos, datos financieros comprometidos o incluso la vulneración de su identidad.

Porque el amor sigue en el aire, pero la seguridad digital debe mantenerse todo el año.

Acerca de Incode

Incode es la empresa líder en verificación y autenticación de identidad que utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para crear experiencias seguras y optimizadas para el usuario. Su tecnología completamente automatizada y sus acuerdos con entidades gubernamentales permiten a las empresas verificar identidades de manera eficiente y precisa, al mismo tiempo que previenen el fraude y agilizan los procesos de registro. Incode ha recaudado más de $250M y cuenta con la confianza de empresas globales en sectores de servicios financieros, gobierno, salud y retail. Para conocer más sobre Incode, visitar www.Incode.com.