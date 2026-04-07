Hidroxiapatita: la ciencia que remineraliza la sonrisa. Green Doctor presenta la primera tecnología biomimética en México

Green Doctor revoluciona el cuidado oral en el país con la introducción de la Hidroxiapatita, un ingrediente biomimético que replica el mineral del que está compuesto el 97 % de los dientes naturales. Al imitar la estructura original del esmalte, esta fórmula logra remineralizar la superficie dental sin recurrir a flúor, sulfatos ni abrasivos agresivos, protegiendo así la salud sistémica de toda la familia

Impulsada por aceites esenciales orgánicos y cristales de mentol natural, la marca propone el fin del uso de químicos no recomendados por expertos para dar paso a una sinergia de aceite de coco y bicarbonato de sodio. Se trata de la evolución de la higiene dental: una propuesta botánica y vegana que demuestra que la eficacia y el bienestar consciente pueden convivir en un mismo envase. Es posible conocer la línea completa de soluciones en colección Green Doctor.

Tecnología biomimética: el mineral que remineraliza la sonrisa

La innovación de Green Doctor se centra en lo que devuelve al esmalte dental. La Hidroxiapatita no actúa como un agente externo, sino como la materia prima propia de los dientes. Durante el cepillado, esta tecnología identifica las micro-porosidades y grietas invisibles causadas por el desgaste cotidiano.

Al entrar en contacto con estas áreas, los micro-cristales de Hidroxiapatita se fusionan con el diente, sellando los poros expuestos y creando una nueva capa protectora tridimensional. Como resultado, se obtiene una superficie más densa, lisa y resistente que refleja la luz con su brillo auténtico, prescindiendo de químicos que debiliten la estructura dental. Es posible adquirir esta tecnología en pasta de dientes con Hidroxiapatita y en exclusiva por lanzamiento en La Comer.

Restauración estética: brillo real sin erosión

A diferencia de los métodos convencionales que pueden desgastar el esmalte, Green Doctor apuesta por una restauración estética inteligente. Al combinar Hidroxiapatita con Carbonato de Calcio, la fórmula pule suavemente la superficie y sella las micro-porosidades donde suelen alojarse impurezas.

Este proceso asegura una limpieza profunda de los residuos diarios, mientras que el Bicarbonato de Sodio equilibra el pH bucal para mantener el equilibrio natural. Asimismo, la inclusión de Xilitol protege contra los agentes que opacan la sonrisa, garantizando una experiencia de densidad y brillo segura para usuarios de todas las edades.

Protección para la familia y el planeta

Esta «armadura mineral» se adapta a las necesidades de cada integrante del hogar, funcionando como un escudo protector en adultos y ofreciendo una remineralización segura para los niños. La línea Green Doctor Kids asegura una limpieza profunda sin riesgo de ingesta de flúor, azúcar o sulfatos.

Fiel a su compromiso ambiental, Green Doctor entrega este avance tecnológico en un envase de bioplástico derivado de la caña de azúcar. Al elegir esta alternativa, el consumidor asegura que su cuidado personal sea el reflejo de un bienestar más limpio y consciente.

Con la llegada de la Hidroxiapatita, Green Doctor no solo evoluciona la higiene dental, sino que reafirma el compromiso de Clean Brands de ofrecer una transparencia total que respeta la biología humana y eleva el bienestar consciente de cada familia mexicana.