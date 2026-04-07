México aprueba la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas: las empresas tienen hasta junio para prepararse

Bizneo HR detalla los cinco desafíos operativos urgentes que los departamentos de Recursos Humanos deben resolver para adaptarse a la reducción gradual de la jornada laboral en México

La reforma constitucional que establece la reducción gradual de la jornada laboral ya es una realidad en México: fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026, y ha puesto a contrarreloj a los departamentos de Recursos Humanos en todo el país.

El proceso será progresivo: la jornada pasará de las 48 horas semanales actuales a 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029, y llegará a las 40 horas en 2030. Sin embargo, la urgencia no reside únicamente en el calendario. La legislación secundaria que el Congreso deberá definir en los próximos 60 días marcará las reglas de cumplimiento inmediato para todas las organizaciones.

El nuevo escenario legal: más allá de las horas

La reforma no solo reduce el tiempo de trabajo, sino que redefine la relación administrativa entre empresa y colaborador. El decreto también refuerza el carácter excepcional del trabajo extraordinario: no podrá exceder 12 horas semanales, se distribuirá en máximo tres días por semana, y a partir de la hora 12 deberá pagarse con un 200 % adicional. Las personas menores de 18 años quedan excluidas de laborar tiempo extraordinario.

Un aspecto que señalan especialistas en derecho laboral es que la legislación secundaria podría incluir la obligación de implementar mecanismos electrónicos de control de asistencia, con el objetivo de eliminar la ambigüedad de los registros manuales y garantizar el cumplimiento de los límites de horas extraordinarias. El Congreso tiene hasta principios de junio de 2026 para definir estos lineamientos, plazo a partir del cual las empresas tendrán mayor certeza sobre el alcance exacto de sus obligaciones.

Los cinco desafíos operativos que enfrentan las empresas

1. Gestión documental desbordada

La reforma obliga a revisar y actualizar contratos individuales, reglamentos internos de trabajo y políticas de horarios. Gestionar este proceso en papel o en archivos dispersos incrementa el riesgo de errores administrativos y pérdida de documentos críticos ante cualquier requerimiento de la autoridad.

2. Cálculo complejo de horas extraordinarias

Con jornadas que cambian año con año y tres tramos de pago distintos —horas ordinarias, doble hasta las 12 horas semanales, y triple si se supera ese límite— determinar correctamente cada concepto se vuelve una tarea sumamente compleja y propensa a errores, con el consiguiente riesgo de discrepancias salariales y conflictos laborales.

3. Rediseño y planificación de turnos

La reducción no es un ajuste puntual: es una reestructuración que se repite en 2027, 2028, 2029 y 2030. Cada año la jornada baja y los turnos deben rehacerse. Sin una herramienta que detecte conflictos y solapamientos con anticipación, cada reducción puede convertirse en una crisis operativa.

4. Control de ausencias y absentismo

Con menos horas disponibles por colaborador, cada ausencia no gestionada tiene mayor impacto. La reforma no reduce los salarios, por lo que el costo de una plantilla mal cubierta sube. Contar con visibilidad en tiempo real del absentismo y anticipar coberturas se vuelve indispensable.

5. Evidencia ante inspecciones de la STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha anunciado el reforzamiento de las inspecciones laborales. Las multas por incumplir la Ley Federal del Trabajo en 2026 pueden alcanzar los $586,550 pesos por infracción, monto que se multiplica por cada trabajador afectado. Las empresas necesitarán demostrar el cumplimiento con datos concretos: horas registradas, extraordinarias pagadas, turnos asignados. Un registro electrónico con trazabilidad y firma digital puede marcar la diferencia entre una sanción y una conversación tranquila con la autoridad.

Cómo están respondiendo las empresas mexicanas ante la reducción de jornada

Para hacer frente a este escenario, un número creciente de organizaciones está dejando atrás las hojas de cálculo y los procesos manuales, apostando por plataformas digitales de gestión de personas que permitan absorber los cambios legales sin frenar su operación diaria.

En este contexto, el software de Recursos Humanos de Bizneo HR, integra en un solo sistema las herramientas que las empresas mexicanas necesitan para adaptarse a la reforma. Su módulo de control de asistencia digital ofrece un registro preciso, inalterable y con geolocalización, compatible con múltiples métodos para checar asistencia: web, app, código QR, tarjeta NFC o reconocimiento facial, respondiendo directamente a las exigencias que se anticipan en la legislación secundaria.

Se complementa con los módulos de gestión de turnos y ausencias, que permiten planificar y ajustar las jornadas de forma visual, detectar conflictos con anticipación y mantener visibilidad sobre el absentismo en tiempo real; y con el motor de cálculo de horas extraordinarias, que automatiza los tres tramos establecidos en la reforma y genera el dato listo para nómina sin intervención manual.

Todo ello se apoya en el gestor documental con firma electrónica integrado en la plataforma, que facilita la actualización masiva de contratos y políticas garantizando que cada ajuste quede debidamente firmado, archivado y disponible ante cualquier inspección de la autoridad.

La reforma laboral en México no es una amenaza lejana: es un proceso que ya ha comenzado y que marcará la operación de las empresas durante los próximos cuatro años. Las organizaciones que empiecen a prepararse hoy llegarán a 2027 con ventaja; las que esperen, enfrentarán cada reducción de jornada como una crisis.

Acerca de Bizneo HR

Bizneo HR es un software de Recursos Humanos con más de 30 herramientas para gestionar el ciclo completo del colaborador. Más de 5.000 empresas en México, América Latina y Europa confían en su plataforma para automatizar la gestión de personas.