S1 impulsa la adopción estratégica de IA en agentes virtuales durante evento de networking en Ciudad de México

En un encuentro realizado en Ciudad de México, S1 destacó los retos y oportunidades en la implementación de inteligencia artificial en agentes virtuales, subrayando la necesidad de una estrategia integral para capitalizar su potencial en la atención al cliente

La empresa S1 llevó a cabo un evento exclusivo de networking y convivencia en GoKartManía Carso, reuniendo a clientes, prospectos, socios estratégicos y representantes de medios para dialogar sobre el futuro de la inteligencia artificial aplicada a la experiencia del cliente.

Durante el encuentro, el CEO de la compañía, Ernesto De Bary, compartió una visión clara sobre el papel que juega la inteligencia artificial en la evolución de los ecosistemas conversacionales, destacando que, si bien la IA se ha convertido en una tendencia central a nivel global, su implementación efectiva sigue siendo uno de los principales retos para las organizaciones.

«El mercado está viviendo un momento de alta expectativa alrededor de la inteligencia artificial, pero la realidad es que muchas empresas aún no logran traducir ese potencial en resultados concretos. Hoy el desafío no es solo tecnológico, sino estratégico», señaló De Bary durante su intervención.

El directivo enfatizó que el éxito en la adopción de agentes virtuales impulsados por IA no depende únicamente de la tecnología, sino de la correcta integración de múltiples factores: el modelo de negocio de cada empresa, la selección adecuada de herramientas tecnológicas, la seguridad de la información y la estabilidad operativa de las plataformas. Asimismo, subrayó la importancia de comprender profundamente al cliente, considerando variables como idioma, edad, canales de comunicación preferidos y expectativas de respuesta.

En este contexto, S1 presentó su enfoque basado en «ecosistemas conversacionales», un modelo que busca orquestar de manera integral la interacción entre marcas y usuarios a través de distintos canales como WhatsApp, redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok), webchat y otros entornos digitales como Mercado Libre, adaptándose a cada etapa del ciclo de vida del cliente: desde marketing y ventas, hasta soporte y cobranza.

Uno de los puntos clave abordados fue la complejidad actual del customer journey, donde un usuario puede interactuar con una marca a través de múltiples canales antes de concretar una acción. «Los recorridos de los clientes ya no son lineales; son dinámicos, fragmentados y requieren una estrategia conversacional flexible y en constante evolución», explicó.

El evento, realizado en un entorno dinámico como una pista de karting, sirvió como analogía del entorno empresarial actual: ganar en el mercado no se trata únicamente de velocidad, sino de contar con un ecosistema bien coordinado que integre tecnología, estrategia y conocimiento del cliente.

Finalmente, De Bary concluyó que las empresas que buscan capitalizar el potencial de la inteligencia artificial deben apoyarse en socios estratégicos con experiencia, capaces de acompañarlas en la construcción, implementación y evolución de sus estrategias conversacionales, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, optimizar el retorno de inversión y reducir costos operativos.

Con iniciativas como esta, S1 refuerza su posicionamiento como un actor relevante en la transformación digital de las empresas en América Latina, promoviendo un uso más estratégico, realista y efectivo de la inteligencia artificial en los canales de comunicación.