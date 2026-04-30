¿Valuación inadecuada? Esta es una de las principales causas de rechazo de inversión

En un entorno donde el capital es más selectivo y los errores cuestan más, el panorama de inversión en México en 2026 se presenta como mixto pero estratégico: hay oportunidades, pero también mayor exigencia por parte de los inversionistas, por lo que una valuación de negocios en marcha se vuelve un factor decisivo. De acuerdo con Julio Ramos, director de Consultoría en Tasvalúo, «una mala valuación no solo afecta una negociación, puede dejar fuera a la empresa del mercado de inversión»

En el dinámico entorno empresarial actual, los propietarios a menudo se enfrentan al reto de tomar decisiones trascendentales sin contar con toda la información necesaria. Julio Ramos, experto en consultoría, explica que, aunque los dueños son quienes mejor conocen la operación diaria de sus empresas, la valuación de negocios surge como una herramienta indispensable para brindarles certidumbre y una visión estratégica.

El proceso: una fotografía analizando el pasado y el futuro

Para determinar el valor de un negocio en marcha o de activos intangibles como patentes, el análisis no se limita a las cifras actuales. Ramos señala que se realiza un estudio profundo que combina la historia de la empresa con las proyecciones de lo que se pretende obtener en el futuro. Este análisis se contextualiza dentro de las condiciones vigentes del mercado específico donde opera la entidad, lo que permite obtener una «fotografía» integral y, finalmente, el valor presente del negocio.

Beneficios: más allá de un simple número

Contar con un avalúo profesional no solo sirve para conocer un precio, sino que ofrece ventajas competitivas tangibles:

Toma de decisiones informada: permite trazar estrategias basadas en datos reales y proyecciones sólidas.

permite trazar estrategias basadas en datos reales y proyecciones sólidas. Acceso a capital: facilita la entrada a fuentes de financiamiento y la atracción de capital privado .

facilita la entrada a fuentes de financiamiento y la atracción de . Certidumbre en transacciones: es fundamental para establecer un valor justo de mercado en procesos de venta o fusiones.

es fundamental para establecer un en procesos de venta o fusiones. Identificación de mejoras: el estudio ayuda a detectar áreas de oportunidad en los procesos internos para optimizar la generación de flujo.

Pequeños negocios vs. grandes empresas: el factor administrativo

Al ser cuestionado sobre las diferencias entre valuar una empresa pequeña y una de gran magnitud, Ramos destaca que, más allá de la facturación anual, la clave reside en la madurez administrativa.

En los negocios pequeños, donde la gestión suele ser más rudimentaria o informal, el consultor debe involucrarse más a fondo en la revisión de ingresos y egresos para entender la operación de la mano del dueño. Por el contrario, las empresas robustas suelen contar con estados financieros auditados, lo que otorga un punto de partida con mayor respaldo y certidumbre para el análisis.

El momento oportuno y la preparación ante inversores

Para Ramos, «siempre es oportuno» realizar una valuación, ya que no depende de una temporalidad anual, sino de la necesidad de entender la posición del negocio en el mercado.

Esta preparación es especialmente crítica para negocios que buscan presentarse ante inversores o participar en foros de capital (como el programa Shark Tank). Ramos subraya que llegar con un análisis previo que incluya indicadores como el EBITDA, rendimientos, márgenes de utilidad y diversas razones financieras es determinante para generar confianza y asegurar el éxito en la obtención de nuevas fuentes de capital. En conclusión, la valuación de negocios se posiciona no solo como un requisito técnico, sino como un pilar fundamental para cualquier propietario que busque profesionalizar su gestión y proyectar su empresa hacia el futuro.