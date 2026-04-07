Datavault AI presentará DataValue®, DataScore® e Information Data Exchange® en XRP Tokyo 2026

Datavault AI participará en XRP Tokyo 2026 para mostrar sus soluciones de tokenización de activos del mundo real basadas en IA, en un contexto de fuerte crecimiento del mercado japonés, donde la tokenización de activos como el inmobiliario y los bonos corporativos está alcanzando escala institucional

LATINOAMÉRICA (Abril 07 de 2026). Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (NASDAQ: DVLT), líder en tecnologías de monetización de datos, credencialización, engagement digital y tokenización de activos del mundo real («RWA»), anunció hoy que el CEO Nathaniel (Nate) T. Bradley presentará y exhibirá las tecnologías DataValue®, DataScore®, Data Vault Bank® AI Agent y la patentada Information Data Exchange® en XRP Tokyo 2026 el 7 de abril de 2026, en Happo-en, Tokio, Japón.

La presentación de Bradley, «Tokenización de activos del mundo real basada en datos: cómo aprovechar la oportunidad de un billón de yenes en el XRP Ledger», demostrará cómo las plataformas de Datavault AI respaldan la tokenización segura y basada en IA de bienes inmuebles, materias primas y otros activos de alto valor en el mercado japonés, favorable desde el punto de vista regulatorio.

Japón se ha consolidado como el principal mercado de tokenización de activos del mundo real en Asia, con plataformas institucionales como Progmat (respaldada por MUFG) gestionando aproximadamente 440.000 millones de yenes (~2.800 millones de dólares) en activos tokenizados, principalmente bienes inmuebles y bonos corporativos. La actividad más amplia de ofertas públicas de tókenes de seguridad (STO) ha alcanzado un rango superior a los 1.300-2.000 millones de dólares, y se prevé que el sector supere el billón de yenes (~6.000-7.000 millones de dólares) a finales de 2026. Entre los avances recientes destaca el lanzamiento en marzo de 2026 por parte de MUFG de su token de seguridad inmobiliaria de 22.400 millones de yenes (~142 millones de dólares) vinculado a la Osaka Dojimahama Tower, una de las mayores emisiones individuales hasta la fecha.

«La adopción institucional en Japón de activos del mundo real tokenizados, combinada con marcos regulatorios claros, crea oportunidades excepcionales para licencias escalables y asociaciones con clientes», afirmó Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. «En XRP Tokyo, demostraremos cómo nuestra infraestructura de valoración de datos y tokenización impulsada por IA puede ayudar a las instituciones japonesas a desbloquear liquidez en bienes inmuebles, materias primas y otros activos de alto valor. Estamos enfocados en construir relaciones comerciales a largo plazo en la región APAC que se traduzcan en oportunidades significativas de ingresos para Datavault AI».

Organizado por XRPL Japan como parte del TEAMZ Web3/AI Summit 2026, XRP Tokyo 2026 reúne a desarrolladores, empresas, inversores e instituciones para explorar aplicaciones reales de blockchain, incluyendo tokenización, pagos e infraestructuras de activos digitales.

La participación de Datavault AI se basa en su creciente impulso en la tokenización de RWA y refleja su enfoque estratégico en la expansión en el mercado APAC y el desarrollo internacional de clientes.

Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ: DVLT) lidera el desarrollo de experiencias de datos impulsadas por IA, así como la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.

La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian®, así como tecnologías pioneras de transmisión inalámbrica de sonido espacial y multicanal en alta definición, con propiedad intelectual que cubre sincronización de audio, temporización y cancelación de interferencias multicanal. La división de Ciencias de Datos aprovecha el poder de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura.

La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples industrias, incluyendo licencias de software de computación de alto rendimiento para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más. Information Data Exchange® permite gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de la compañía es totalmente personalizable e incluye automatización basada en IA y aprendizaje automático, integración con terceros, analítica detallada de datos, automatización de marketing y monitorización publicitaria.

La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en: https://datavaultsite.com

Sobre XRP Tokyo 2026

XRP Tokyo 2026 es la principal conferencia centrada en XRP en Japón, que se celebrará el 7 de abril de 2026 en Happo-en, Tokio. Organizado por XRPL Japan, el evento muestra el papel del XRP Ledger en la adopción institucional y la innovación blockchain en el mundo real. Más información: xrp-tokyo.io

Contacto

Nombre contacto: Alan Wallace

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas en Datavault AI

Teléfono de contacto: +1.267.817.7251

Fuente: Central de Noticias AndeanWire