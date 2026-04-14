Honda Pilot 2026 ahora incorpora Tracción Integral Inteligente

Ahora todas las versiones en México cuentan con el sistema Honda i-VTM4. Nueva pantalla táctil HD de 12.3 pulgadas

Honda de México presentó la versión 2026 de la lujosa camioneta mediana de pasajeros Honda Pilot, con cambios estéticos por dentro y por fuera. Destaca la incorporación en México del Sistema de Tracción Integral de Honda, que le brinda mayor seguridad y mejores capacidades en circunstancias difíciles, o para circular fuera de caminos pavimentados.

En México se mantendrán las versiones Touring y Black Edition totalmente equipadas.

El diseño exterior robusto de Honda Pilot 2026 es aún más aspiracional y está más preparado para la aventura, con una línea audaz, que incluye una nueva parrilla más grande en color negro brillante, y placas protectoras delanteras y traseras más pronunciadas en color plata para la versión Touring y negro en la Black Edition.

Hay un nuevo diseño de rines de aluminio de 20 pulgadas de acabado maquinado en gris para la versión Touring; mientras que para la Black Edition son en color negro berlina.

Incorpora una pantalla táctil ultra ancha de 12.3 pulgadas. También incluye un clúster de instrumentos digital de 10.2 pulgadas. Cuenta con conectividad inalámbrica estándar con Apple CarPlay® y Android AutoTM.

Mantiene el potente motor V6 3.5 litros DOHC i-VTEC, que genera 285 caballos de fuerza a 6,100 rpm y 262 lb-pie de torque a 5,000 rpm, incluye Gestión Variable de Cilindros (VCM), Cancelación Activa de Ruido (ANC) y Monturas Activas de Motor (ACM).

Está en conjunto con una transmisión automática de 10 velocidades con sistema Shift-by touch, optimizada exclusivamente para Honda Pilot, que ofrece suavidad de marcha y gran respuesta.

Incorpora Sistema de Gestión Inteligente de Tracción (ITM) y 5 modos de manejo: Normal, ECON, Remolcar, Nieve y Sport. Cuenta también con paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters).

Ahora se ofrece en México el galardonado Sistema de Tracción Integral Honda i-VTM4™, que optimiza la tracción en diferentes situaciones de conducción, especialmente en superficies resbaladizas y todoterreno.

Incluye el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing®, la última versión de la estructura de carrocería de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada™ (ACE™) y tecnología avanzada de bolsas de aire diseñada para acunar la cabeza y ofrecer mayor protección.

Estará disponible a través de la red de distribuidores del país a partir del 15 de abril.

La versión Touring tiene un precio de $1,240,900 y puede configurarse con interiores en piel negra con gamuza negra, disponibles en colores exteriores Plata Solar y Acero, o con interiores en piel café con gamuza café, disponibles en Blanco Platino y Negro Cristal. Por su parte, la versión Black Edition tiene un precio de $1,270,900, con interiores en piel negra con gamuza negra y costuras en rojo, y se ofrece en colores exteriores Blanco Platino, Negro Cristal y Gris Sónico.

Acerca de los Vehículos de Honda de México

Honda® ofrece una amplia gama de vehículos que incluye los automóviles City®, Civic® y Accord®; así como las SUV BR-V®, HR-V®, CR-V®, Pilot® y la minivan Odyssey®. Además, cuenta con tres vehículos insignia en versiones híbridas: CR-V®, Accord® y Civic®.