IA en el sector retail impulsa eficiencia, personalización y nuevos modelos de negocio

Ainhoa Robles, de AliExpress, destaca que la inversión en logística y herramientas digitales en el país no solo mejora la experiencia del cliente local, sino que permite a las PyMEs mexicanas escalar y competir en el mercado global

La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como el motor de transformación en el sector retail global, optimizando operaciones y redefiniendo la experiencia del cliente. Según el informe de Deloitte, «2026 Retail Industry Global Outlook», las empresas están priorizando inversiones en automatización y analítica avanzada para gestionar inventarios, predecir la demanda y fijar precios dinámicos, lo que mejora la eficiencia de la cadena de suministro y los márgenes comerciales.

Más allá de la operatividad, la IA personaliza la relación con el consumidor. Los sistemas de recomendación anticipan necesidades, reduciendo la fricción en el proceso de compra. En este entorno, las compras han pasado de ser planificadas a ser espontáneas, impulsadas por algoritmos y el auge del social commerce, que combina entretenimiento e interacción social con altas tasas de conversión. Plataformas globales como AliExpress ya integran estas tecnologías para analizar el comportamiento del usuario y optimizar la logística, apoyándose también en realidad aumentada para reducir devoluciones.

México destaca como uno de los mercados de mayor crecimiento en e-commerce. Ante este panorama, la estrategia de expansión se ha vuelto más agresiva y localizada.

«México se posiciona como uno de los mercados de comercio electrónico con mayor crecimiento, impulsado por la alta adopción digital y el incremento sostenido de compradores en línea. En este entorno, AliExpress ha intensificado su inversión para fortalecer su presencia local mediante logística más eficiente, métodos de pago adaptados y atención al cliente en español», asegura Ainhoa Robles, Marketing Director de AliExpress México.

La plataforma no solo facilita el acceso a productos internacionales, sino que permite a las PyMEs mexicanas integrarse al comercio global mediante programas para vendedores locales que reducen las barreras de entrada al entorno digital. El éxito del sector dependerá de la capacidad de las empresas para adoptar modelos omnicanal basados en datos. La integración de la IA en todas las etapas, desde el abastecimiento hasta el servicio postventa, es ahora determinante para la rentabilidad.

«En el caso de AliExpress, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la reducción de tiempos de entrega y los programas de apoyo a vendedores contribuyen al desarrollo del ecosistema digital y generan oportunidades para pequeñas y medianas empresas», menciona Ainhoa.

En conclusión, la conveniencia, la personalización y la velocidad de entrega son los pilares de un nuevo comercio donde la transformación digital dicta quién logra competir en un mercado cada vez más dinámico.