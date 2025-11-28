El frío llega y la piel lo resiente: Dexeryl, Exomega y Cicalfate+ se convierten en aliados esenciales para proteger y reparar la piel en invierno

El invierno trae consigo frío, viento y cambios bruscos de temperatura que afectan directamente a la piel, provocando resequedad, irritación y mayor sensibilidad. Para enfrentar estos retos, tres marcas dermatológicas —Dexeryl, Exomega y Cicalfate+— se consolidan como aliadas indispensables para mantener la piel protegida, hidratada y saludable durante toda la temporada

Con la llegada de las bajas temperaturas, la piel es la primera en manifestar los efectos del clima: resequedad, irritación, descamación y brotes de sensibilidad se intensifican. Frente a esta temporada, tres marcas dermatológicas se posicionan como soluciones indispensables para mantener la piel sana, protegida y confortable: Dexeryl, Exomega y Cicalfate+.

Durante el invierno, el viento frío, los cambios bruscos de temperatura y la baja humedad afectan la barrera cutánea, debilitándose y haciéndola más propensa a irritaciones y lesiones. Por ello, los dermatólogos recomiendan reforzar rutinas de hidratación, protección y reparación, especialmente en pieles sensibles, reactivas o atópicas.

Dexeryl es una crema emoliente formulada para pieles muy secas y/o con tendencia atópica. Su combinación de vaselina, parafina y glicerina forma una película protectora que retiene la humedad y reduce la pérdida de agua transepidérmica, justo lo que la piel necesita en climas fríos.

Algunos de sus beneficios son:

Hidrata profundamente desde la primera aplicación.

Ayuda a disminuir la sensación de tirantez, picor y descamación.

Ideal para piel seca o extra seca.

Apta para toda la familia.

El invierno es especialmente desafiante para personas con piel atópica. Exomega, con extracto de plantules de Avena Rhealba® y su fórmula de alta tolerancia ayuda a reducir la inflamación, la comezón y la irritación.

Destacando lo siguiente:

Calma la piel desde la primera aplicación.

Reduce el picor en un 95% en las pieles secas con tendencia atópica. (¹ Estudio clínico en 94 sujetos que utilizan un producto EXOMEGA CONTROL (loción, crema, bálsamo). Promedio de los resultados de las tres texturas después de 22 días.)

Hidrata por 24 horas y ayuda a restaurar la barrera cutánea.

Su fórmula es ideal para toda la familia.

Ahora bien, las agresiones del invierno, las rozaduras por ropa gruesa, las grietas por resequedad o pequeñas heridas requieren una crema reparadora confiable. Cicalfate+, es la crema reparadora perfecta gracias a su tecnología exclusiva que contiene C+-Restore, un activo derivado del Agua Termal de Avène que acelera la reparación de la piel hasta 2.5 veces más rápido.

Cicalfate+ es ideal para pieles extrovertidas, activas y valientes: aquellas que no se detienen ante nada. Su versatilidad la convierte en un básico para toda la familia.

Puede aplicarse en:

Rozaduras

Irritaciones por frío

Depilación

Pequeñas quemaduras

Picaduras

Heridas superficiales

Irritaciones por tratamientos dermatológicos

Zonas íntimas, rostro y cuerpo

Algunos de sus beneficios principales son que repara la piel en tan solo 48 horas y 2.5 veces más rápido, tiene hasta en 45 usos, además de tener alta tolerancia para bebés, niños, adolescentes y adultos. Forma una textura protectora que sana mientras resguarda la piel y también contiene Agua Termal de Avène, sulfato de cobre y sulfato de zinc, que calman, purifican y previenen la sobreinfección.

Ahora, si quieres utilizar los tres productos, la recomendación para proteger la barrera cutánea diaria es con Dexeryl, para calmar los brotes de sensibilidad o atopia es con Exomega y para reparar las lesiones, irritaciones o daños por frío es con Cicalfate+

El paquete «must have» imprescindible para sobrevivir a la temporada invernal con una piel fuerte y saludable.



Source: Mexicomex Comunicae