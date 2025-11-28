Lotus Biscoff® y Gong cha se unen para presentar las bebidas navideñas más irresistibles de la temporada

Pensadas especialmente para la temporada de invierno, las nuevas bebidas Biscoff® Tapioca Black Milk Tea están ahora disponibles gracias a la alianza entre Lotus Biscoff® y Gong cha

La temporada navideña llega con un sabor único a celebración gracias a la alianza entre Lotus Biscoff®, la icónica galleta reconocida mundialmente por su sabor especiado y tostado, y Gong cha, la casa de bubble tea más grande del mundo.

En esta colaboración, Lotus Biscoff® toma el papel protagónico al integrarse en las nuevas bebidas Biscoff® Tapioca Black Milk Tea, disponibles en versión fría o caliente. Cada una está acompañada de crumble de la galleta, aportando ese inconfundible sabor que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo.

Pensadas especialmente para el invierno, estas creaciones elevan la experiencia del té al combinar el toque tostado y especiado de Biscoff® con texturas cremosas, toppings crocantes y aromas reconfortantes propios de la temporada.

De acuerdo con ambas compañías, esta alianza responde a la creciente demanda de bebidas de temporada que ofrezcan momentos cálidos y acogedores durante los meses más fríos. Al mismo tiempo, refuerza la presencia de Lotus Biscoff® en experiencias de consumo indulgentes y celebra su versatilidad como ingrediente estrella en preparaciones especiales.

Con esta propuesta, Lotus Biscoff® y Gong cha buscan consolidarse como una de las experiencias dulces más esperadas de las festividades de fin de año. La serie navideña estará disponible del 28 de noviembre hasta agotar existencias en todas las sucursales del país.

Acerca de Lotus Biscoff®

Lotus Biscoff® es la icónica marca belga fundada en 1932, reconocida mundialmente por su inconfundible sabor caramelizado y su tradición de calidad. Presente en más de 70 países, la marca ha expandido su portafolio a galletas, cremas untables y colaboraciones especiales que celebran su esencia única. En México, Lotus Biscoff® continúa creciendo con una oferta cada vez más amplia y accesible, reafirmando su compromiso por brindar experiencias irresistibles a los consumidores.



Source: Mexicomex Comunicae