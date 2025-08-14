iMile Delivery México, una de las mejores empresas de logística con base en Medio Oriente, cuenta con presencia en más de 15 países y se caracteriza por su innovación tecnológica al servicio del cliente

En un contexto económico marcado por el nearshoring, México enfrenta un desafío logístico sin precedentes: llevar la eficiencia de los grandes centros urbanos a cada rincón del país. Este reto se está superando gracias a la convergencia de tres factores clave: inteligencia artificial aplicada a la distribución, infraestructura escalable y redes de última milla optimizadas. La combinación de estos elementos está redefiniendo lo que significa ofrecer una verdadera cobertura nacional.

Las cifras revelan una transformación profunda. iMile Delivery México ha reducido sus tiempos de entrega en un 96.7% respecto al año anterior y mantiene un 95% de operaciones cumplidas en menos de 72 horas. Este nivel de eficiencia es posible gracias a centros de distribución estratégicos, cuya capacidad ha aumentado 300% en solo un año, y a redes de última milla impulsadas por tecnologías como Smart Routing y Big Data. Así, el volumen máximo de pedidos gestionados ha crecido más de 82% sin sacrificar la calidad del servicio.

Esta revolución logística permite ofrecer entregas nacionales en plazos de 5 a 6 días, con opciones exprés de 24 horas para zonas metropolitanas. De acuerdo con un estudio de Dostavista, entre mayo y noviembre los pedidos de última milla aumentan 39%, mientras que los tiempos de entrega pueden crecer hasta 50% si no se aplican mejoras tecnológicas. Para evitarlo, iMile integra desde sistemas de despacho aduanal ágil con pedimento T1 hasta algoritmos que optimizan rutas en tiempo real, considerando variables como tráfico, clima y patrones de demanda.

Lo más innovador de este modelo es que rompe con la dicotomía tradicional entre cobertura amplia y eficiencia operativa. Antes, las empresas debían elegir entre llegar a todo el país o mantener altos estándares de calidad; hoy, la tecnología permite ofrecer ambos. Este avance no solo beneficia a grandes corporaciones, sino que está democratizando el acceso a logística de calidad para pymes y comercios en regiones históricamente desconectadas de los principales circuitos.

De cara a los picos de demanda del segundo semestre, iMile Delivery México recomienda a las empresas adoptar estrategias que aprovechen las nuevas capacidades tecnológicas, tales como:

Optimización dinámica de rutas y entregas mediante inteligencia artificial para rediseñar trayectos en segundos, reducir costos y mejorar la puntualidad.

Predicción de demanda con base en patrones históricos y eventos coyunturales, para posicionar inventarios y evitar faltantes o excedentes.

Automatización en centros de distribución para incrementar la capacidad operativa sin ampliar recursos.

Logística inversa más ágil , identificando motivos frecuentes de devolución y optimizando rutas de recolección.

Mejor experiencia para el cliente, con información en tiempo real, entregas personalizadas y opciones adaptadas al historial de compra.

El futuro del sector logístico en México ya no dependerá solo de la capacidad de almacenamiento o del tamaño de la flota, sino de la integración de tecnología avanzada con redes de distribución que lleven eficiencia y rapidez a los 32 estados del país. La cobertura nacional deja de ser un objetivo fijo para convertirse en un proceso de mejora continua.



Source: Mexicomex Comunicae