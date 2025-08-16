essence lleva la belleza al metaverso: lanza nueva isla de verano en Roblox y se posiciona como marca pionera en videojuegos

essence da un paso firme hacia el futuro de la belleza digital al expandir su universo inmersivo en Roblox: Kingdom of essentia. Roblox plataforma en la que Gen Z y Gen Alpha, pasan mucho tiempo socializando, jugando y expresándose

essence, la reconocida marca de cosméticos presente en México y el mundo, da un paso firme hacia el futuro de la belleza digital al expandir su universo inmersivo en Roblox: Kingdom of essentia. Esta experiencia virtual, desarrollada en colaboración con Jung von Matt NERD, ALFR3D y GEEIQ, evoluciona con novedades que refuerzan la conexión con nuevas generaciones: una nueva isla de verano (Sunshine Shores), su primer artículo con monetización dentro del juego, una nominación internacional en los BeautyMatter Awards y su próxima participación en Gamescom Alemania, el evento de videojuegos más grande del mundo.

«Roblox es una plataforma donde las nuevas generaciones, especialmente Gen Z y Gen Alpha, pasan mucho tiempo socializando, jugando y expresándose. Para essence, representa una oportunidad única para conectar con ellas de manera auténtica, divertida y significativa», afirma Sebastian Romanus, Director de Marca Digital y Experiencia de Comunidad en cosnova, compañía detrás de essence y Catrice.

La experiencia Kingdom of essentia se transforma con las estaciones del año y, tras la mágica isla invernal Frosty Falls, llega Sunshine Shores, una isla veraniega lanzada el 26 de junio e inspirada en la vibrante campaña de Juicy Bomb de essence.

En esta isla, los jugadores comienzan con una playa vacía y construyen su propio castillo de arena, desbloqueando diseños únicos y coleccionando monedas para ayudar a la isla a recuperar su color. Todo guiado por la nueva guardiana solar: la princesa Solara. La experiencia invita a la creatividad, el juego colaborativo y la autoexpresión, valores clave de la marca.

Por primera vez, essence lanza un artículo con monetización en Roblox: el essence Emote, una animación especial que los avatares pueden usar para expresar emociones o actitudes, muy al estilo TikTok.

Con un precio accesible de 75 Robux (menos de 20 pesos mexicanos), este contenido premium no es necesario para jugar, pero enriquece la experiencia con más formas de expresión. Con un sutil branding de essence, este emote permite a las y los jugadores reflejar su energía y personalidad dentro del juego.

La innovación de Kingdom of essentia fue reconocida a nivel internacional con una nominación como Mejor Activación Virtual en los BeautyMatter Awards 2025, que destacan la creatividad, impacto y liderazgo dentro de la industria global de la belleza. Los ganadores serán anunciados el próximo 4 de agosto.

Este agosto, essence se convertirá en la primera marca de cosméticos de color en tener presencia en Gamescom 2025, la feria de videojuegos más grande del mundo, con más de 335,000 asistentes y 32,000 profesionales de la industria.

Del 20 al 24 de agosto, la marca estará presente en el Hall 10.1 de la sede en Colonia con un stand de 100 m² totalmente interactivo. El público podrá explorar su mapa personalizado en Roblox, participar en retos, sumérjirse en el mundo de Sunshine Shores e interactúar con la marca y los productos.

Descubrir más en Instagram @essence_cosmetics.latam.

Se puede encontrar essence en: Walmart, Soriana, Chedraui, DAX, Woolwor, Amazon, Yza y Aruma.

Acerca de essence:

Pasión por el maquillaje y la creatividad para diferentes estilos: la marca de cosméticos essence ha sido sinónimo de alta calidad, gran participación y productos innovadores a precios ideales desde 2002, además de estar presente en 80 países alrededor de todo el mundo. Bajo el lema «Estamos orgullosos de actuar, pero el corazón late rosa», essence es para quienes inician en el mundo de la belleza, enfocándose en el mercado de adolescentes y jóvenes y, al mismo tiempo, llama a la niña que todos llevan dentro. Ingredientes cuidadosamente seleccionados y el no testeo en animales, siempre han sido parte de la filosofía de la marca.



