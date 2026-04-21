Anticiparse al fraude digital: la lección que el fútbol puede enseñar a las empresas, señala Incode

Deepfakes, identidades sintéticas y reutilización de documentos elevan el riesgo. Detectar y contener un ataque digital puede tardar hasta 277 días. La verificación de identidad evoluciona hacia soluciones capaces de anticipar incidentes

Un incidente de fraude digital puede costarle a una empresa latinoamericana hasta 3.81 millones de dólares y tardar 277 días en identificarse y contenerse, revela el estudio «Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad», elaborado por Incode Technologies, Inc. y Endeavor.

En términos futbolísticos, ese escenario sería distinto con una defensa capaz de anticiparse a cada jugada, como lo hacía Franz Beckenbauer. En un contexto donde la inteligencia artificial está acelerando la sofisticación de los ciberataques, hoy esa visión también es indispensable fuera del campo. «Las empresas que sigan operando con modelos reactivos estarán en desventaja», señala Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode.

En México, el reto es aún mayor: hasta 95 % de las organizaciones aún no perciben completamente los riesgos que implica el uso malicioso de la inteligencia artificial en ciberseguridad, de acuerdo con el mencionado estudio.

La identidad como nuevo perímetro de seguridad

Los métodos tradicionales de autenticación son cada vez más vulnerables frente a amenazas como deepfakes, identidades sintéticas y reutilización de documentos. Frente a esto, la verificación de identidad está evolucionando de ser un punto de control aislado a convertirse en un sistema continuo, capaz de analizar múltiples señales en tiempo real y detectar anomalías antes de que se conviertan en fraude.

«El activo más valioso no son los datos, sino la identidad que los autoriza. Si esa identidad es comprometida, todo el sistema lo es», añade Amper. De ahí que las nuevas soluciones incorporan IA para analizar simultáneamente elementos como video, comportamiento del usuario y características del dispositivo, permitiendo identificar inconsistencias en segundos sin afectar la experiencia del usuario.

Entre las innovaciones más recientes destacan soluciones basadas en IA, capaces de detectar deepfakes y suplantaciones en tiempo real, mediante el análisis de variables como movimiento, profundidad y patrones de interacción. Estas herramientas buscan cerrar una de las principales brechas actuales: distinguir con precisión entre identidades legítimas y manipuladas.

Además, algunas compañías del sector ya están alcanzando validaciones bajo estándares internacionales; por ejemplo, pruebas de detección de ataques de presentación (PAD), consideradas entre las más exigentes en biometría facial. En este contexto, Incode obtuvo recientemente la conformidad Nivel 3 de iBeta.

Anticiparse como ventaja competitiva

Así como en el futbol moderno, la anticipación puede definir el resultado de un partido, en el entorno digital empieza a convertirse en un factor crítico de competitividad. Las organizaciones que continúen operando bajo esquemas reactivos no solo enfrentan mayores riesgos, sino también mayores costos cuando estos se materializan.

En contraste, aquellas que adopten modelos basados en análisis continuo y prevención podrán reducir significativamente su exposición. Porque la capacidad de leer la jugada antes de que ocurra —como lo hacía Beckenbauer— ya no es una metáfora deportiva, es una estrategia empresarial.

Acerca de Incode

Incode es el líder global en confianza e identidad digital, impulsado por inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear experiencias seguras y optimizadas para el usuario. Su tecnología propia, completamente automatizada, y sus acuerdos con entidades gubernamentales permiten a las empresas verificar identidades de manera eficiente y precisa, prevenir el fraude y agilizar los procesos de onboarding. Esta estrategia única permite que las empresas se anticipen a amenazas emergentes, como los deepfakes y ataques de IA generativa, manteniendo los más altos niveles de seguridad, privacidad y cumplimiento.

Incode ha recaudado más de 250M USD en inversión y cuenta con la confianza de empresas globales en los sectores de servicios financieros, gobierno, salud, retail y más. Para conocer más sobre Incode, visitar www.incode.com.